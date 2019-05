Maria De Filippi vuota il sacco: amara verità sull’ospitata Rai bloccata

Maria De Filippi, l’intervista a ruota libera: emerge la verità sull’ospitata bloccata dalla Rai (“Mara Venier ci è rimasta male”), le parole su Amici e quelle su Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker

Maria De Filippi, il giorno dopo la finale di Amici, si è confessata a ruota libera. A raccogliere le confidenze di Queen Mary è stata l’AdnKronos. Tanti i temi trattati: si è parlato dell’edizione appena conclusasi del talent show (ha trionfato Alberto Urso), delle altre big conduttrici Mediaset (volute con forza dalla moglie di Maurizio Costanzo per la finale del programma) e anche di un caso su cui finora non si era mai fatta del tutto chiarezza, cioè la sua mancata ospitata a Domenica In, bloccata dai vertici Rai.

“Mi è dispiaciuto che la Rai abbia bloccato la mia ospitata a ‘Domenica In’. L’ho trovata una cosa davvero antipatica”

“Quest’anno è andata bene perché c’erano i ragazzi giusti. ‘Amici’ è un talent fatto dai concorrenti e non dalle giurie, come accade in altri talent”, ha dichiarato Maria De Filippi il giorno dopo la conclusione del talent (ottimo il risultato in termini di share). Queen Mary ha spiegato poi che ciò da cui è sempre stimolata è il dover imparare molte cose nuove in ogni edizione, rapportandosi a diversi tipi di canto e di giovani. Si passa poi alla nota dolente, la mancata ospitata a Domenica In: “Mi è dispiaciuto che la Rai abbia bloccato la mia ospitata a ‘Domenica In’. L’ho trovata una cosa davvero strana. E antipatica, perché l’avevamo già annunciata in tv e io tendo a mantenere le promesse che faccio in pubblico. Era uno scambio di cortesie tra me e Mara. Pure lei è rimasta male”.

“A Mediaset dobbiamo imparare a fare più gioco di squadra”

“So che Mara aveva nel contratto la possibilità di andare ospite in due programmi della concorrenza e infatti è venuta a ‘Tu si que vales’ e ad Amici’. Tutto regolare. Io volevo ricambiare“, ha aggiunto la De Filippi. Spazio quindi al ‘pianeta Mediaset’: “A Mediaset dobbiamo imparare a fare più gioco di squadra. Non è un caso che per la finale ho chiamato in giuria Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi ed Michelle Hunziker, accanto a Loredana Bertè. E sono stata felicissima che abbiano accettato e che abbiano partecipato con grande divertimento. Ecco, questo forse a Mediaset finora lo abbiamo fatto troppo poco!“