Maria De Filippi si racconta come mai prima d’ora. Al magazine Oggi, la regina della tv ha affrontato il presente, ma anche i demoni del suo passato. Non solo: ha anche confidato alcuni aneddoti ‘segreti’ come ad esempio quello in cui ha raccontato di una sfuriata alle recenti registrazioni di Tu si que vales. Non è nemmeno mancato un commento sul gossip del momento, ossia la fine del matrimonio della collega Ilary Blasi e Francesco Totti.

Maria è una donna ‘corazzata’. La sua risolutezza, il suo controllo, il suo acume, il suo sapere sempre cosa dire al momento giusto sono doti che ne riconsegnano una figura granitica e originale. Ma la regina incontrastata della tv teme qualcosa? “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli “ostacoli” e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”.

Una paura che ha radici lontane. Bisogna tornare indietro di trent’anni, quando cioè perse il padre. Il suo primo vero dolore fu infatti la morte del genitore, fatto che non ha mai metabolizzato: “Un lutto mai superato. Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati… Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”.

Maria De Filippi ha sconfitto la dipendenza dalle serie tv e dal fumo

Oggi è una donna di successo. Oltre che ad essere una conduttrice televisiva, è una produttrice e imprenditrice da cui dipendono parecchie famiglie. A lei, invece, le dipendenze non piacciono. Aveva quella dalle serie tv, di cui è stata bulimica. Se ne è liberata: “Ho detestato e superato negli anni anche la mia dipendenza dalle serie tv. Ne ero bulimica. Ma arrivata alla 30esima puntata, quella risolutiva, ma giravano i ‘cosiddetti’ quando capivo che in realtà il finale non esisteva perché l’ultima scena era solo un assist per la serie successiva”.

E le sigarette? Una piccola dipendenza ce l’ha anche lei. Ni, perché pure su tal fronte la De Filippi sta lavorando duro. E infatti oggi fuma soltanto due sigarette al giorno, “una dopo pranzo e una dopo cena”. La decisione di diminuire la dose di fumo è giunta dopo che ha accompagnato una persona cara a cui vuole bene in ospedale. Questa doveva sostenere un’operazione delicata e lei ne approfittò per fare dei controlli. Le fu diagnosticato un polipo alle corde vocali.

“Andai in tilt e feci centinaia di chilometri per essere visitata in pieno agosto da uno dei più grandi luminari i materia. Per fortuna era una patologia benigna ma potenzialmente pericolosa se avessi continuato a fumare. Decisi di colpo di smettere“, ha confidato la 60enne pavese.

Capitolo Maurizio Costanzo: in più occasioni il giornalista ha dichiarato che da sempre vuole che Maria gli tenga la mano quando sarà il momento dell’ultimo congedo. “Confesso – ha detto la De Filippi – che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.

Maria De Filippi: le precisazioni su La Talpa e la sfuriata a Tu Si Que Vales

Largo alla tv. Quest’anno, oltre ai programmi storici, dovrà pensare al ritorno in video de La Talpa. Sulla questione ha precisato che, a differenza di quanto scritto da qualcuno, la sua società non ha comprato i diritti del reality. Quelli li ha acquistati Mediaset. “Pier Silvio Berlusconi mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format”, ha aggiunto.

Intanto c’è da mettere fieno in cascina, cioè pensare alle registrazioni dei programmi che partiranno a settembre. E infatti Maria è già al lavoro. Di recente ha pure perso la pazienza alle registrazioni di Tu si que vales:

“Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo. Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda”.

“Totti e Ilary, tutto inizia e tutto finisce”

Maria ha infine speso delle parole sulla fine del matrimonio di Totti e Ilary: “Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall’eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte questa è la vita: tutto inizia e tutto finisce!”.