Maria De Filippi, vacanze: finte paparazzate, dov’è e chi c’è con lei

Maria De Filippi tra lavoro, relax e vacanze, le prima senza il compianto Maurizio Costanzo scomparso lo scorso febbraio a 84 anni. La regina della tv non ha cambiato le sue abitudine dopo la morte del marito. Anche quest’anno ha mixato gli impegni professionali ad ore di svago. Prima ha monitorato da vicino la macchina organizzativa e produttiva di Temptation Island, volando in Sardegna dove è stata intercettata dai paparazzi di Diva e Donna (forse non è stata intercettata ma si è fatta intercettare; sul discorso ci si tornerà a breve). I fotografi l’hanno immortalata in un momento di pausa dalle riprese del reality delle tentazioni. La si vede in solitudine, in bikini, mentre si appresta a fare un bagno nelle acque di Santa Margherita di Pula (Cagliari).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna_settimanale)

Nelle scorse ore invece a diffondere degli scatti di ‘Queen Mary’ è stato il magazine Chi che l’ha immortalata all’Argentario (Grosseto) dove possiede Villa Sadula ad Ansedonia, acquistata assieme a Costanzo. Da anni è qui che Maria trascorre le sue vacanze estive. Anche se il giornalista non c’è più, la De Filippi ha continuato la tradizione e dopo essere stata in Sardegna si è rifugiata in terra toscana. Con lei c’è il suo braccio destro, Raffaella Mennoia.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha, si fa per dire, ‘sorpreso’ Maria durante una sessione di equitazione: dopo anni la conduttrice televisiva è tornata in sella del suo cavallo Overseas, un irlandese di 10 anni, al quale “parla all’orecchio, accosta la sua guancia alla sua”. Con l’animale si è avventura in alcuni esercizi di galoppo e trotto. Da molti anni non praticava equitazione e solo ora si è “ritrovata dentro questa passione sopita, che molti sanno essere salvifica”, si legge su Chi Magazine.

Maria De Filippi e quelle foto che l’hanno sorpresa per davvero

Capitolo paparazzate. La De Filippi è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo che tiene maggiormente alla sua privacy. Come è noto agli addetti ai lavori della stampa, ‘sorprenderla’ è quasi impossibile. Ciò che esce sulle riviste, le cosiddette paparazzate, quasi certamente vengono divulgate perché è lei stessa che decide ciò che può essere diffuso (quindi, forse, sarebbe meglio chiamarle finte paparazzate). In un solo caso, di recente, Maria è stata davvero sorpresa: al funerale di Berlusconi. In quel frangente le telecamere sono state implacabili andando a carpire dei primi piani che hanno fatto parecchio scaplore: il viso della conduttrice è apparso alquanto provato, qualcuno sostiene per via di qualche intervento estetico.