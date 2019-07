Maria De Filippi in vacanza: fisico statuario e importante messaggio. Le foto fanno il giro del web, i fan si entusiasmano

Maria De Filippi, 57 anni e non sentirli: il fisico è sempre statuario. Le foto in bikini della regina della tv stanno facendo il giro del web. Se qualcuno sta pensando che Queen Mary abbia deciso di fare sfoggio fine a se stesso della sua forma smagliante è però fuori strada. Figuriamoci se lei, sempre attentissima alla sua privacy e sempre allergica a foto esibizionistiche, si è messa in posa per raccogliere consensi e piogge di like sui social. E infatti non è così. La De Filippi si è fatta ritrarre in costume, ma per una giusta causa, veicolando un importante messaggio: non abbandonare i cani nel periodo estivo, pratica che purtroppo tutt’oggi si continua a verificare. Inoltre i suoi numerosi fan non hanno potuto non notare il suo fisico invidiabile che non sembra scontare l’incedere del tempo.

“Noi stiamo bene insieme… anche in vacanza!”

“Noi stiamo bene insieme… anche in vacanza!”. Si tratta della didascalia a corredo di una decina di foto che immortalano Queen Mary in spiaggia, con un amico a quattro zampe. “Fascino P.g.t. pubblica le foto di Maria De Filippi in vacanza con i suoi cani. Con queste foto la conduttrice Tv sottolinea come l’includere un animale nella propria famiglia sia un gesto di responsabilità, oltre che di amore e affetto” si legge sul profilo Instagram Gossiptvofficial che ha anche diffuso gli scatti della conduttrice. In un amen le istantanee sono apparse su molti altri profili social, raccogliendo larghi consensi tra gli utenti.

La reazione dei fan alle foto di Queen Mary

Sono stati tantissimi gli utenti del web che hanno apprezzato il messaggio della moglie di Maurizio Costanzo. E sono stati tantissimi anche coloro che hanno sottolineato la forma fisica di Queen Mary. Una forma da urlo, che sembra prendersi gioco del fluire del tempo. Ricordiamo che la regina della tv ha alle spalle 57 primavere e che il 5 dicembre le candeline sulla torta diventeranno 58. Che altro dire, complimenti!