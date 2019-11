Maria De Filippi, parla il truccatore di fiducia: nozze, retroscena inediti

Maria De Filippi: parla Noto, il truccatore che l’ha seguita per anni (anche per la celebre foto del 1992). Come affrontò il giorno delle nozze con Costanzo, com’è a riflettori spenti e il motivo per cui le loro strade si sono divise (“Non ce l’ho fatta a starle dietro”)

Da alcune settimane è tornata alla ribalta la celebre foto nuziale che immortala Maurizio Costanzo e Maria De Filippi in abiti da matrimonio. A creare il caso è stato il costumista Giovanni Ciacci che ha parlato di fotomontaggio. Tuttavia, la realtà è un’altra. Lo scatto fu ‘vero’, solo che fu realizzato 3 anni prima delle nozze per un servizio per Gente Mese del 1992. A confermarlo è stato anche Claudio Noto, celebre truccatore dei vip che ha seguito la conduttrice di Mediaset per molti anni. L’esperto di make up, che lavora nel settore da oltre 40 anni, si è confidato a Fanpage.it, al quale ha narrato anche diversi aneddoti privati della coppia Costanzo-De Filippi.

Noto e i segreti della foto di Maria e Costanzo

Si comincia dalla tanto chiacchierata foto del 1992. Noto fa sapere a Fanpage.it di essere stato contattato il giorno prima da Costanzo per truccare Maria che al tempo non faceva tv e, quindi, non era solita chiedere aiuti a professionisti del make up. “Il giorno dopo sono arrivato lì e me la sono trovata davanti: era molto simpatica, sensibile, ma anche molto taciturna. Io non sapevo nemmeno che avrebbero posato con gli abiti da sposi. Tra l’altro il servizio fu realizzato proprio nella loro casa e non su un set”, racconta Claudio che spiega poi che ha cercato di rendere il viso della De Filippi “più dolce possibile”, applicando “un trucco leggero” e provando a “dare solo luminosità al volto, per valorizzare i suoi tratti.”

“L’ho lasciata, ero stanco, lei era impegnativa e io volevo essere più libero per fare anche altre cose”

Secondo molti, l’espressione di Maria risulterebbe apatica. “Non saprei che dire. È stata sicuramente una scelta del direttore del giornale dell’epoca (Sandro Mayer, ndr) e in particolare del fotografo. Non credo proprio di Maria, visto che lei non le guarda mai le foto dopo averle fatte”, spiega sempre Noto che a proposito della voce del fotomontaggio dice di essersi “molto divertito perché la foto è assolutamente vera”. Dopo aver incontrato Costanzo e la De Filippi per il celebre scatto, Noto narra di essere diventato il truccatore ‘ufficiale’ di Queen Mary per otto anni, fino al 2000. “Poi mi sono stufato perché Maria lavorava troppo e non ce l’ho fatta a starle dietro. In tutti quegli anni siamo stati molto affiatati, andavamo anche in vacanza tutti insieme, perché loro tendono a fare famiglia, sono persone davvero gentili. L’ho lasciata, ero stanco, lei era impegnativa e io volevo essere più libero per fare anche altre cose.” Ma le curiosità non finiscono qui. Com’era Maria nel giorno del matrimonio?

“Voglio bene a Maria e mi capita di sognarla spesso”

Noto ha truccato la conduttrice anche nel 1995, nel giorno delle nozze. Era nervosa? “Sì, Maria era molto nervosa, come tutte le spose. Lei ha uno sguardo molto tenero, parla con gli occhi e la sua emozione la esprimeva con lo sguardo. Andai a casa loro, a Roma, anche in quella occasione, nella quale c’erano la mamma, il fratello…Mi sentivo un familiare, più che il suo truccatore.” Anche in occasione dell’unione con Costanzo, Claudio fa sapere di aver optato, con l’avallo della De Filippi, per un “make up leggero, meno fotografico, perché lei voleva essere molto fresca”. E oggi? Sono ancora in contatto? “No, purtroppo quando si smette di lavorare insieme, in questo ambiente ci si perde sempre. Con Maria però sarebbe diverso, vorrei un rapporto umano oggi, le voglio bene e mi capita di sognarla spesso.”