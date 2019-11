Costanzo e Maria De Filippi, risolto mistero foto nozze: è vera, la storia

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, risolto il mistero dello scatto delle nozze: fu fatto tre anni prima del matrimonio (ecco perché), ma non fu un fotomontaggio. Tutti i dettagli di una delle fotografie più note del mondo dello spettacolo

Qualche giorno fa Giovanni Ciacci sganciava la bomba: la celebre foto che ritrae Maria De Filippi e Maurizio Costanzo in abiti nuziali è un fotomontaggio. Il costumista ha dato la news durante Vite da Copertina, non svelando quale fosse il famoso direttore della rivista che avrebbe voluto lo scoop. In realtà, però, le cose sono andate diversamente. A far luce sulla vicenda ci ha pensato Fanpage.it che ha scoperto che lo scatto è vero. Però fu realizzato ben tre anni prima delle nozze, avvenute nel 1995. Era infatti il 1992 quando su Gente Mese (questo il magazine che pubblicò la famosa istantanea) apparvero Maria e il giornalista vestiti con abiti nuziali. E all’epoca il direttore in questione era il compianto Sandro Mayer.

La verità sullo scatto: fu un posato voluto da Sandro Mayer

“Il defunto Sandro Mayer, avrebbe voluto fortemente la coppia più chiacchierata del giornalismo italiano per un servizio fotografico posato, in abiti da sposi”, scrive Fanpage che aggiunge: “Il motivo, però, non era l’occasione del loro vero matrimonio, avvenuto il 28 agosto 1995, ben tre anni dopo, bensì uno speciale ‘Super sposati'”. Ma c’è dell’altro: Mayer avrebbe chiesto a Costanzo di scrivere un editoriale sul numero in cui apparve la nota foto (editoriale che fu scritto). E Maurizio lo fece spiegando perché, nonostante i matrimoni naufragati in precedenza, credesse ancora nell’unione delle nozze. Nozze che con Maria arrivarono tre anni dopo, nel 1995, appunto.

Fanpage.it sbugiarda Ciacci

“A conti fatti, quello che Ciacci ha dichiarato essere stato fotomontaggio, non fu presentato come tale sulla prima pagine di Gente Mese”, scrive sempre Fanpage. “La convinzione che fosse un servizio uscito contestualmente alle loro nozze è del tutto infondata – conclude la testata online – visto che era antecedente di almeno tre anni; e infine, la volontà Maurizio Costanzo e Maria De Filippi di mostrarsi come nel giorno delle presunte nozze già avvenute, è inventata di sana pianta, visto che tutto è nato, sin da principio, come un posato, ovvero un servizio fotografico in posa, richiesto da Sandro Mayer”