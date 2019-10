Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities e chiede scusa a Michelle

Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities: la conduttrice, in veste di giudice speciale, chiede scusa a Michelle Hunziker

Amici Celebrities ha fatto molto parlare di sé sin dall’uscita della notizia circa la messa in onda. E la staffetta tra le due conduttrici, Maria De Filippi e Michelle Hunziker, non ha fatto altro che aumentare le critiche, le polemiche e i vari gossip. L’ultimo è stato il ritorno della De Filippi nello show ma questa volta come giurato speciale. La Hunziker, appena preso il timone del programma, l’ha voluta come quarta giurata (chi meglio di lei conosce il meccanismo e i concorrenti?, ndr.) ma il pubblico ha scambiato questo gesto come una richiesta di aiuto di Michelle a Maria. La conduttrice svizzera era piaciuta molto durante la puntata di mercoledì 9 ottobre, ma i telespettatori sembrano non aver gradito un dettaglio. Davvero Michelle ha richiamato in trasmissione Maria per farsi aiutare? Lei ha risposto ed ha spiegato la sua reale intenzione.

Amici Celebrities: le parole di Maria De Filippi sulla conduzione di Michelle

In un certo senso, anche Maria De Filippi ha volute spegnere le polemiche, dichiarando qualcosa in più rispetto al passato. Durante la semifinale di Amici Celebrities, la conduttrice ha spiegato: “Questo programma è nato in un modo particolare, sin dall’inizio doveva condurlo lei (Michelle, ndr.) ma non è stato possibile. Lei doveva condurre un programma molto importante come Striscia La Notizia. Ma adesso ti dico: in bocca al lupo!“. Poi si è rivolta ai partecipanti ed ha sottolineato sedendosi accanto a Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini: “Dimentichiamoci tutto, anche quando venivo da voi in saletta a vedere i vostri progressi. Devo essere imparziale“.

Michelle Hunziker spiega perché ha voluto Maria come giurato speciale della semifinale di Amici Celebrities

“Io gliel’ho chiesto, e lei mi ha detto di sì“, spiega Michelle sul motivo per cui ha voluto il ritorno della De Filippi nello show ma questa volta in una veste inedita: “Questa cosa è un flash, che lei mi abbia chiesto di condurre questo programma e un flash è che io l’abbia invitata“.