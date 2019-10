Michelle Hunziker: “Chiamato Maria per aiutarmi?”, la risposta alle polemiche

Amici Celebrities, Michelle Hunziker chiarisce come sono andate le cose con Maria De Filippi: lo sfogo su Instagram

Michelle Hunziker non ci sta e repliche alle critiche che sono circolate su Amici Celebrities. Michelle è subentrata la scorsa settimana a Maria De Filippi, ma inizialmente la cose non dovevano andare così. La Hunziker ha registrato delle stories su Instagram in cui ha chiarito come sono andati i fatti e perché ha condotto solo una metà delle puntate di Amici Vip. Michelle ha spiegato che Maria le ha chiesto questa estate di condurre Amici Celebrities. Avrebbe dovuto condurlo interamente lei, non ci sarebbe dovuta essere nessuna staffetta. Anche lei non credeva alle sue orecchie quando Maria voleva affidarle Amici, che ha sempre condotto lei. Alla fine hanno optato per metà puntate ciascuno per altri impegni della Hunziker. Michelle era consapevole della sfida a cui stava andando incontro. Non far sentire la mancanza di Maria De Filippi ad Amici non era semplice.

Michelle Hunziker parla di Amici Celebrities: ecco perché ha condotto metà puntate

E Lei stessa ne era ben consapevole: “Sapevo molto bene che è da vent’anni che siamo tutti abituati, me compresa, a vedere Maria fare Amici. Ma quando una collega che stimi così tanto ti chiede di fare una cosa così, tu non solo accetti di buon grado ma dici sai che c’è? Lo faccio proprio di cuore”. Poi le cose sono andate diversamente, perché Michelle Hunziker ha condotto Striscia la notizia e i due programmi si sono sovrapposti. “Antonio Ricci ha detto guarda Michelle, tu adesso sei in onda con Striscia, non puoi andare in contemporanea”, ha spiegato la conduttrice. A questo punto Maria ha condotto le prime puntate, il tempo necessario affinché Michelle terminasse l’impegno con Striscia. E poi un cambio di conduzione in corsa non era mai successo, ha fatto notare Michelle. Poi ha proseguito: “Una delle più belle sfide, delle più belle scuole che abbia fatto negli ultimi anni. Ed è più difficile questa di Sanremo 2018. Entrare in una situazione del genere da una parte è ovviamente da matti. Ma a me piacciono queste sfide!”.

Gli ascolti di Amici Celebrities crollano, Maria in soccorso di Michelle? La Hunziker chiarisce

Stasera vedremo Maria De Filippi giudice ad Amici Celebrities, un evento più unico che raro. Qualcuno ha già accusato Michelle di aver richiamato Maria per risollevare gli ascolti. Lei ha risposto così alle polemiche: “Per tutti coloro che dicono che adesso ho chiamato Maria per aiutarmi eccetera… Dovete sapere una cosa, nella vita le cose più belle si fanno in squadra, insieme. E noi siamo stati una squadra”.