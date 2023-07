Maria De Filippi, Toffanin, Berlusconi: i retroscena svelati da Ciacci

Lo scorso 14 giugno, presso il Duomo di Milano, si sono svolti i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, scomparso a 86 anni a causa di una leucemia. A prendervi parte non solo i membri della famiglia i cinque figli e la compagna Marta Fascina, ma anche moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica. Tra questi, è sicuramente spiccata la presenza di Maria De Filippi, volto storico della Mediaset, azienda fondata proprio da Berlusconi nel 1993 e il cui amministratore delegato attuale è suo figlio, Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice ha attirato l’attenzione del pubblico soprattutto a causa dell’outfit scelto per l’occasione.

La De Filippi aveva indossato una camicia bianca, non passata inosservata ai milioni di telespettatori che hanno seguito attentamente la cerimonia. Si tratta, in effetti, di un colore inusuale per un funerale, dove è solito presentarsi con dei vestiti di colore nero. Tuttavia, sembrerebbe esserci una spiegazione dietro questa scelto. A quanto pare, quel colore piaceva molto al Cavaliere e, per questo, Maria ha voluto omaggiarlo per potergli dare un ultimo addio. Questa versione è stata recentemente confermata da Giovanni Ciacci, esperto di moda e outfit.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Ciacci ha spiegato nel dettaglio le motivazioni dietro la decisione della De Filippi. “Ha fatto bene, il Presidente diceva sempre alle conduttrici di vestirsi di bianco e di essere bionde. Maria ha voluto accontentare un uomo che, in fatto di gusto televisivo, era il numero uno”, ha spiegato. Dunque, una scelta non a caso quella di Maria, ma bensì in onore di un volere proprio del compianto ex premier.

Giovanni Ciacci commenta i look delle conduttrici

Ovviamente, ai funerali non poteva mancare Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, ma, soprattutto, compagna di Pier Silvio Berlusconi e, di conseguenza, nuora del Cavaliere. Sempre sul giornale Mio, Giovanni Ciacci ha speso delle bellissimi parole per la presentatrice, considerandola una delle migliori conduttrici della televisione italiana e lodandola per la sua eleganza e sobrietà. Per quanto riguarda i suoi look, l’ex vippone ha poi spiegato come la Toffanin prediliga dei vestiti con colori unici, non essendo stata vista quasi mai con fantasie floreali.

Ma, invece, quale conduttrice aveva l’outfit peggiore? Giovanni Ciacci non ha voluto fare nessun nome direttamente, ma ha lanciato comunque un’enigmatica bordata ad una presunta presentatrice “agée“, che non sceglierebbe abiti ‘consoni’ alla sua età. “È giusto che ognuna segua il proprio stile e la propria personalità, ma qualcuno dovrebbe rassegnarsi al tempo che passa perchè spesso il vestito non corrisponde alla faccia che lo indossa”, ha dichiarato.