Maria De Filippi su Sanremo 2021 senza pubblico: “Incomprensibile” (Video)

A causa della pandemia ancora in corso non c’è alcuna trasmissione televisiva che si è svolta in un teatro con la presenza di spettatori. I vari decreti del Presente del Consiglio dei Ministri hanno introdotto nel nostro Paese alcune novità che hanno prodotto delle difficoltà interpretative. Il Festival di Sanremo 2021 sarà senza pubblico. L’Ariston, in occasione della kermesse musicale, diventerà un vero e proprio studio televisivo, ma non si è capito quali siano le caratteristiche per cui una sala teatrale diventi studio televisivo.

Il Maurizio Costanzo Show in onda dal Teatro delle Vittorie, per esempio, è andato in onda con il pubblico presente. Lo scorso 6 gennaio anche lo speciale I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia ha utilizzato un teatro con la presenza di figuranti speciali che avevano un chiaro ruolo nella trasmissione.

Nonostante questo, qualche giorno fa è circolata una foto curiosa che riguarda la facciata dell’Ariston che pur avendo l’insegna aggiornata con le date del Festival, sembrava non tenere conto dalla mancata presenza del pubblico.

Sui lati dell’entrata campeggiava un QR code con l’invito ad acquistare il biglietto per la platea. Ospite in collegamento a RTL 102.5 con Massimo Giletti, Maria De Filippi ha detto la sua sull’emergenza sanitaria da Coronavirus e sull’assenza di spettatori al Festival di Sanremo 2021.

La padrona di casa di C’è Posta Per Te, Uomini e Donne e Amici si è mostrata dubbiosa sulla gestione del momento delicato che stiamo tutti vivendo, non nascondendo le sue perplessità di vietare la presenza di persone nelle cinque serate della kermesse.

Non si spiega neanche perché, ad oggi dopo un anno, l’unica cosa da fare è ancora chiudere e non siamo riusciti a fare un cambio di marcia:

“Non si capisce. L’assenza del pubblico proprio non l’ho capita, perché dal punto di vista dello spettacolo fare il Festival col pubblico distanziato, magari di figuranti non si capisce perché no, è incomprensibile, anche perché non mi sembra che in Rai non ci siano in onda trasmissioni col pubblico”

La conduttrice, inoltre, sperava che con l’arrivo dei vaccini ci fosse un momento di respiro per tutti. Poi è stato spiegato che i vaccini comprati non sono esattamente quelli sperati:

“Ci rimani, quando capisci che non arrivano, quando capisci che gli altri si sono mossi diversamente, ci rimani, perché ci hai creduto”

Al momento Sanremo deve fare i conti con il primo caso di Covid di un cantante in gara. Amadeus ha rotto il silenzio nelle scorse ore e ha spiegato cosa succederà. Ancora da capire se Moreno Conficconi riuscirà ad esibirsi o sarà eliminato per cause di forze maggiori.