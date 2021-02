Festival di Sanremo, cantante positivo. Cosa succede ora? Parla Amadeus

È scattato l’isolamento per il cantante di Sanremo positivo al Covid. A due settimane dall’inizio, il Festival ha dovuto fare i conti con il primo contagiato e il protocollo è stato subito avviato. Moreno Conficconi degli Extraliscio ha il Covid ed è stato isolato, compreso l’intero gruppo. Si attendono degli aggiornamenti nella giornata di oggi. Il cantante romagnolo ha fatto sapere di stare bene. In una intervista a Radio 2 Social Club Amadeus ha rotto il silenzio. Il direttore artistico si è detto fiducioso e spera che la band possa prendere parte al Festival. Le prove del gruppo in gara sono state spostate più avanti.

Cosa accade con un cantante di Sanremo positivo? Come spiegato dal conduttore, se Conficconi e la band risulteranno negativi dovranno fare una settimana di quarantena e, quindi, potranno salire sul palco dell’Ariston per suonare Bianca Luce Nera:

“È stato attivato il protocollo con i tamponi agli altri componenti del gruppo”

Oggi si saprà il risultato e si attende il tampone molecolare della persona risultata positiva, come annunciato dal direttore artistico del Festival che ha fatto una rivelazione su Ibrahimovic.

Durante la conferenza stampa di presentazione della settantunesima edizione della kermesse, la Rai ha accolto quelle che erano state le richieste del Comitato Tecnico Scientifico riguardo il protocollo sanitario da applicare.

In caso di positività di un artista in gara scatta automaticamente l’isolamento anche per l’entourage al completo e in quel caso il cantante dovrebbe essere eliminato dalla gara se con Covid-19.

Stando ai termini di leggi, occorrerà aspettare dieci giorni prima che Extraliscio possano rifare il tampone per mettere fine all’isolamento.

Come da regolamento, prima o durante lo svolgimento di Sanremo, tutti i cantanti non possono ritirarsi salvi i casi di necessità e di forza maggiore. Risultare positivi al Coronavirus rientra tra le cause di forza maggiore.

Sanremo 2021: chi è Moreno Conficconi degli Extraliscio positivo al Covid-19

Moreno Conficconi, positivo al Coronavirus, è un musicista e compositore. Il 17 dicembre scorso lui e la sua band sono stati annunciati come Big di Sanremo 2021 insieme a Davide Toffolo.

La band ha all’attivo diversi album. Nell’estate 2020 ha presentato al Jova Beach Party il video musicale della cover di Sbagliato di Jovanotti. Inoltre ha vinto il premio SIAE al Festival del Cinema di Venezia per Extraliscio punk da balera di Elisabetta Sgarbi.