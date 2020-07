È già polemica per lo sbarco di Maria De Filippi su Rai Uno. Nella prossima stagione televisiva la moglie di Maurizio Costanzo condurrà una serata evento per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Al suo fianco due amiche e colleghe speciali: l’attrice Sabrina Ferilli e la cantante Fiorella Mannoia. La novità, assai succosa e inaspettata, ha lasciato tutti senza parole. Tanti i commenti entusiastici ma non sono mancate le critiche. Tra quest’ultima rientra quella del segretario della Commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che è letteralmente sbottato su Twitter dopo che sono stati presentati i palinsesti della nuova stagione televisiva 2020/2021. A detta di Anzaldi la scelta di chiamare la De Filippi, da oltre trent’anni volto di Mediaset, sarebbe una offesa a tutte le conduttrici che lavorano da tempo in Rai. Dunque in questo modo non si privilegerebbero le fonti interne alla tv pubblica.

Michele Anzaldi della Vigilanza Rai contro Maria De Filippi su Rai Uno

“Per la giornata contro la violenza sulle donne, Rai 1 decide di umiliare le donne Rai: lo speciale lo condurrà Maria de Filippi, simbolo della concorrenza. Senza nulla togliere a De Filippi, alla Rai mancano professionalità femminili? Questo sarebbe puntare sulle risorse interne?”, ha scritto Michele Anzaldi della Vigilanza Rai su Twitter. In un secondo tweet critiche più generali alla tv pubblica: “Confermati sprechi privilegi propaganda. Trionfo società di produzione, strapotere degli agenti in conflitto di interessi, infornata di giornalisti esterni, nessuna valorizzazione degli interni, niente svolta a informazione e pluralismo. Pagano gli italiani”. Al momento in cui scriviamo Maria De Filippi non ha ancora commentato le critiche così come il nuovo incarico in Rai. Incarico che arriva dopo il Festival di Sanremo 2017 accanto a Carlo Conti e una ospitata a Tale e Quale Show e una intervista a Vieni da me.

Una serata evento su Rai 1 con Maria De Filippi, la Ferilli e Mannoia

Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia saranno protagoniste su Rai 1 il prossimo 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Una serata evento unica e rara, tre donne, tre professioniste e soprattutto tre amiche insieme per condurre sullo stesso palco uno show celebrativo. Le tre eccellenze della musica, cinema e televisivo racconteranno le donne di oggi e quelle di ieri. Storie di donne coraggiose, straordinarie, talentuose e lo faranno attraverso la musica e le parole. Uno spettacolo in onore delle donne per celebrarne la forza e la determinazione, un invito a tutti gli uomini ad unirsi in una lotta importante.