Maria De Filippi strega con l’abito a pois a C’è posta per te: marca e prezzo

Maria De Filippi “arlecchinata” ed elegante. Per la puntata di C’è posta per te in onda il 26 febbraio 2022, la conduttrice pavese ha sfoggiato un abito multicolore a pois che ha lasciato il segno. Infatti una miriade di telespettatori si sono riversati su Twitter per commentare l’outfit della moglie di Maurizio Costanzo. C’è chi ha parlato di eleganza sopraffina e chi di una Maria in stile “Arlecchino” in tema Carnevale. Al netto di tutto ciò, di che marca è l’abito indossato dalla regina di Mediaset? E quanto costa acquistarlo? Si tratta di un capo alla portata di tutti oppure no? Partiamo con il rispondere a quest’ultima domanda: no, non è alla portata di tutti, ci vogliono parecchi denari per poterlo comprare.

Il vestito è firmato Yves Saint Lauren, brand assai amato da Maria De Filippi che spesso si presenta nelle sue trasmissioni televisive vestendo capi della prestigiosa casa di moda parigina. Per quel che riguarda il prezzo dell’abito, per portarselo a casa bisogna sborsare la bellezza di 1.790 euro. Insomma, ci si avvicina verso i 2mila euro: come sopradetto, non proprio un acquisto che i comuni mortali si possono permettere.

Tornando ai commenti in rete dei telespettatori, sono stati in molti ad apprezzare il tocco fashion “allegro” e a pois sfoderato dalla timoniera di C’è posta per te, la quale, raggiunti i 60 anni il 5 dicembre scorso, può anche contare su un fisico mozzafiato, attraverso il quale riesce a valorizzare i capi lussuosi da lei stessa scelti.

Maria De Filippi e quell’amore per gli abiti griffati Yves Saint Lauren

Solo poche settimane fa, in una puntata di Amici, la pavese si era presentata con un altro outfit griffato Yves Saint Lauren. Pure in quel frangente aveva optato per uno stile sgargiante, a tema western. E pure quella volta si è trattato di capi di alto pregio, assai costosi. I pantaloni da ‘cowboy’ che le si sono visti indosso hanno un prezzo da capogiro, pari a 2.990 euro, a cui vanno aggiunti i 750 euro della camicetta a quadri abbinata.