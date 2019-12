Maria De Filippi chiama Stefano Massini: perché lo vuole ad Amici

Maria De Filippi prende carta e penna e scrive a Stefano Massini: perché vuole l’intellettuale ad Amici

Maria De Filippi lancia la sfida a Stefano Massini, intellettuale e scrittore italiano di spicco: vieni ad Amici. Classe 1975 e fiorentino di nascita, si è fatto conoscere in tv per i suoi racconti a Piazzapulita su La7. Oltre a numerose pubblicazioni per il mercato editoriale, è una firma di punta del quotidiano La Repubblica e dal 2015 è consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano, Teatro d’Europa. Questo l’identikit dell’uomo che la moglie di Costanzo vorrebbe portare nel celebre talent show di Canale 5. L’idea le è venuta dopo aver letto un recente articolo di Massini; articolo che ha posto particolare attenzione sul report dell’OCSE in cui è stato mostrato come i giovani italiani leggano sempre di meno i classici e in generali i libri. Un fatto che ne implica un altro, ben più profondo e sotterraneo: una visione della vita più ridotta, meno acuta e meno critica. Al netto di tutto questo, lo scrittore ha invitato i divulgatori di cultura a uscire dalle “quattro pareti scolastiche” e ad avventurarsi “in mare aperto, senza salvagente, con tutti i rischi del caso”. Ed è qui che Maria si è inserita.

“Caro Stefano, la sfida che proponi è ambiziosa ma necessaria. Rilancio con un’altra sfida”

“Caro Stefano, la sfida che proponi è ambiziosa ma necessaria. Rilancio con un’altra sfida: vieni a farlo ad Amici, ‘in mare aperto, senza salvagente, con tutti i rischi del caso, credendoci fino in fondo’. Ti aspetto, Maria”. Questo l’invito, firmato De Filippi, apparso sulla pagina Instagram ufficiale del talent show di Canale 5. Non resta che attendere la risposta di Massini. E non resta che aspettare di vedere se sarà lui in prima persona ad avventurarsi nel “mare aperto” della tv. Certo “i rischi del caso” non sono pochi, visto che è noto e fattuale che la divulgazione di letteratura e libri quasi mai fanno il paio con il piccolo schermo. Dopotutto, però, Stefano stesso ha lanciato la suggestione. Prontamente Maria l’ha intercettata ed ha alzato la posta.

Stefano Massini, in che modo potrebbe entrare ad Amici?

Se la De Filippi dovesse riuscire a portare Massini in trasmissione sarebbe senza dubbio un colpaccio. Anche perché a livello divulgativo si tratta di una delle figure maggiormente incisive nel panorama italiano e anche dal punto di vista televisivo. Certo bisognerebbe capire in che modo innestarlo nello show, quale spazio dedicargli e con quali contenuti. La sfida è lanciata.