Anticipazioni Amici, la classe a rischio: chi non va bene, allievi sotto osservazione

Amici anticipazioni: quali cambiamenti nella classe prima del Serale?

Dalla puntata di oggi di Amici 19 abbiamo capito qualcosa in più sulle possibili dinamiche che si innescheranno tra i concorrenti e le commissioni. Tutto dipende dai voti e dalle considerazioni dei professori che in più di un’occasione ci hanno fatto capire che qualcosa non va e che ci hanno confermato, seppur indirettamente, che la classe del Serale quest’anno sarà molto diversa da quella che stiamo vedendo. Niente di nuovo sotto al Sole comunque, visto che succede quasi sempre così dopo dicembre.

News Amici: Giorgia Lopez a rischio? La ballerina ha solo Veronica Peparini dalla sua parte

Partiamo dai ballerini: c’è Giorgia Lopez che a noi pare davvero a rischio, visto che non sembra avere né l’appoggio di Alessandra Celentano, che oggi le ha preferito Valentin Alexandru, né quello di Timor Steffens. E anche lo stesso giudice che ha deciso per la sua vittoria – parliamo di Emanuel Lo che non è certo l’ultimo degli arrivati – ci è sembrato convinto ma fino a un certo punto; l’impressione insomma è che se non dovesse dare di più Giorgia si troverà spesso a rischio, anche perché oggi è stata la stessa Veronica a farle notare che “non sempre vedo la stessa forza che vedo in sala”. Problemi in arrivo per la Lopez? Può essere.

Anticipazioni Amici: Stefano Farinetti criticato dai prof, cosa succederà?

Potrebbero esserci numerosi problemi anche per Stefano Farinetti, sulla cui performance oggi è intervenuta persino Emma Marrone e che è stata criticata dai commissari in modo chiaro: Stefano non è stato particolarmente intonato e – citando il pensiero di Anna Pettinelli – ha osato troppo con Trouble dei Coldplay. Per quanto riguarda i cantanti la discussione fra Rudy Zerbi e Gaia Gozzi potrebbe non essere terminata, anzi siamo certi che entrambi si chiariranno durante le puntate che andranno in onda su Real Time. E proprio da questo chiarimento potrebbero dipendere le sorti della cantante.

Talisa Ravagnani, Alessandra Celentano vuole di più: la ballerina sotto osservazione

Per quanto riguarda gli altri concorrenti non escludiamo neanche che una come Talisa Ravagnani, apprezzatissima da Timor, finisca al centro di una qualche polemica: oggi infatti la Celentano ha sottolineato che “la vorrei vedere più forte ed energica quando fa determinate cose”, e forse proprio su questo si concentreranno le sue lezioni. Le anticipazioni sulla prossima settimana di Amici 19 terminano qui; vi ricordiamo che per quelle ufficiali dovrete aspettare venerdì 20, quando la puntata sarà registrata.