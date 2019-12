Emma Marrone, è show ad Amici: Stefano sorpreso, con la Celentano contro Rudy

Amici 19, Emma Marrone perfetta come insegnante

Emma Marrone oggi è stata presente ad Amici 19 e oltre a pubblicizzare il suo nuovo ricchissimo tour è intervenuta anche nel merito di alcune questioni, talvolta dando consigli inaspettati ai concorrenti talaltra contraddicendo gli insegnanti. Forse è ancora troppo presto per lei, ma, visto che pure Stash Fiordispino è diventato un insegnante, se potessimo firmeremmo a occhi chiusi per la partecipazione della salentina al talent show di Canale 5: da parte sua infatti Emma non ha solo un’indiscutibile popolarità ma anche la determinazione, il coraggio e soprattutto il talento; un mix che si rivelerebbe perfetto in una trasmissione come quella della De Filippi e più in generale nei talent show. Ma cos’ha fatto Emma?

Emma a Stefano Farinetti: “Non avere paura quando canti!”

Il suo primo intervento è stato a favore di Stefano Farinetti che ha vinto la sfida mandando a casa gli Inico ma che purtroppo successivamente ha fatto un’esibizione non proprio bella sulle note di Trouble dei Coldplay; dopo le critiche degli insegnanti Emma ha spinto Stefano a darsi di più al pubblico: “Non voglio sembrare presuntuosa – queste le parole della cantante –: non avere paura quando canti! Mi è arrivato questo… come se tu avessi paura di aprire qualcosa… come se canti ma sei più impegnato a difenderti che a darti agli altri. Quindi non ti difendere mai quando canti perché arriverebbe molta più energia… Poi tutti sbagliamo le note…”. Stefano ha confessato di non sentirsi così ma che comunque avrebbe fatto tesoro delle parole della Marrone. A dire il vero non si può negare che Emma abbia ragione perché l’esibizione di Farinetti non è stata il massimo, forse anche per via delle tantissime imprecisioni.

News Amici, Emma VS Rudy Zerbi: interviene anche Alessandra Celentano

Emma si è poi scagliata contro Rudy Zerbi dopo la prova performance di Gaia Gozzi e Nyvinne Pinternagel (Nyv) che ha visto vincere la prima e ha visto Rudy schierarsi contro la seconda: Zerbi non ha gradito il fatto che Nyv non abbia ballato e che si sia limitata a suonare la chitarra mentre i ballerini danzavano; a suo avviso avrebbe potuto fare molto di più e muoversi come Gaia. Emma ha fatto subito notare che in realtà anche suonare mentre gli altri ti ballano attorno significa fare una performance: “Dai, sei sempre esagerato Rudy, dai!”, queste a un certo punto le sue parole. “Tu hai fatto quello che fai sempre, e i ballerini hanno interpretato!”, ha invece ribadito Zerbi parlando con Nyv. A favore della cantante e quindi concorde con Emma, Alessandra Celentano: “Invece Nyv era molto centrata nel pezzo, era molto presente. Sapeva esattamente quello che facevano tutti i danzatori! Io ho preferito Nyv…”. “La Celentano – ha poi commentato Rudy – deve smetterla di rompere almeno nel canto”. Una puntata movimentata come sempre ma con un tocco di marrone in più!