Maria De Filippi, shirt western: marca e prezzo. Così sceglie gli abiti

Maria De Filippi e quel pallino per i capi di alta moda particolari. Nel corso della puntata di Amici in onda domenica 28 gennaio 2024, la conduttrice pavese ha sfoderato un outfit originale, prediligendo il velluto. La scelta è ricaduta su una camicia rossa e nera, con fantasia a macchia di leopardo. Il capo è impreziosito da due taschine con bottone ed è stato indossato in pendant con dei pantaloni del medesimo tessuto e colore.

Per quel che riguarda il brand e il prezzo, stiamo parlando di una camicia non alla portata di tutti. La Velvet Western Shirt è griffata Yves Saint Lauren, stilista francese tra i più famosi e conosciuti creatori di moda del XX secolo. Per mettersela nel proprio guardaroba bisogna sborsare la bellezza di 1.250 euro, non proprio noccioline.

La De Filippi ama i capi dello stilista francese. Altro suo punto di riferimento per quel che riguarda gli outfit è Alexander McQueen, altro genio compianto della moda. Negli anni la conduttrice pavese ha sempre variato parecchio il suo modo di vestire, usando una vasta gamma di colori. Dal nero, agli abiti multi color, fino a quelli in tinta unita con tonalità sgargianti, dal rosa accesso all’azzurro cielo. Continua comunque a prediligere anche le tenti scure.

Ciò che invece non ama sono le mini gonne. E infatti decide praticamente di non indossarle mai, preferendo mantenere uno stile rigoroso che ormai è, a tutti gli effetti, un suo marchio di fabbrica; è amante dei tailleur e dei tubini, ma non disdegna nemmeno tuffi nella contemporaneità, come appunto la camicia Velvet Western Shirt di Yves Saint Lauren, capo giovanile e casual.

La scelta degli outfit è sempre ben ponderata in base alla trasmissione che deve presentare e dirigere. A C’è posta per te, ad esempio, predilige uno stile più classico, trovandolo più aderente alle storie da srotolare. Ad Amici, invece, dove il contesto è più giovanile, azzarda abiti più fantasiosi. Oltre ad essere la regina della tv, lo è pure di stile. Chapeu!