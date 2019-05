Maria De Filippi svela un segreto su Alberto ad Amici, lui strega tutti con Immobile

Amici di Maria De Filippi, finalissima pazzesca per Alberto Urso

Alberto Urso sta facendo una finalissima pazzesca e sta dimostrando a tutti il suo talento: nessuno lo aveva mai messo in discussione sinora ma oggi abbiamo avuto ulteriori conferme perché per l’ennesima volta il concorrente di Amici di Maria De Filippi ha dimostrato di poter fare tutto cantando pezzi appartenenti a generi diversi e difficilissimi da interpretare per un cantate lirico; vi consigliamo di recuperare al riguardo sia l’interpretazione di Immobile sia quella di The show must go on: Alberto è stato impeccabile, ha ricevuto una valanga di complimenti meritatissimi e anche una standing ovation (dopo il pezzo dei Queen) che anticipano senz’altro la sua vittoria. Vittoria che il cantante si è sudato dopo un gran rifiuto nelle precedenti edizioni.

La rivelazione di Maria De Filippi sulla bocciatura di Alberto ai casting

Sì, avete letto bene, e a rivelarlo è stata proprio Maria De Filippi che dopo aver sottolineato che Giordana Angi ha provato per ben cinque volte a entrare ad Amici ha spiegato che nelle precedenti edizioni anche Alberto è stato scartato ai casting: “Anche lui – queste le parole della conduttrice che già a inizio puntata ha fatto commuovere tutti – fu bocciato anni fa. Menomale che poi ci ha riprovato sempre”. Menomale sì, perché ne abbiamo visti passare di cantanti ad Amici di Maria De Filippi ma non esageriamo se diciamo che Alberto è un vero fuoriclasse, uno di quelli che si vedono poche volte e che siamo felici di aver visto crescere in questa bellissima edizione.

Alberto strega tutti con Immobile e The show must go on

Non sappiamo quale sarà il futuro del cantante, in quali altre prove si butterà e quali altri pezzi ci farà ascoltare – per adesso il suo album ha delle tracce super, come quello di Giordana, del resto -; siamo convinti tuttavia che sarà un futuro radioso e ricco di soddisfazioni. Non ci resta che lasciarvi alle due esibizioni che Alberto ha fatto dopo la rivelazione di Maria, la prima sulle note di Immobile e la seconda su quelle di The show must go on: