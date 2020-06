Maria De Filippi si è rifatta? Striscia la Notizia svela la verità (Video)

Maria De Filippi si è rifatta? Striscia la Notizia svela la verità e rimane a bocca asciutta (Video)

Maria De Filippi si è ritoccata oppure no? Striscia la Notizia è andata in cerca di risposte, mettendo la moglie di Maurizio Costanzo sotto il suo celebre ‘scanner test’. Gerry Scotti e Michelle Hunziker, entrambi amici della conduttrice pavese, hanno lanciato il filmato sorridendo, probabilmente già a conoscenza del risultato che non ha messo in cattiva luce la collega. Infatti, per una volta, la rubrica del Tg Satirico di Antonio Ricci è rimasta a bocca asciutta. Eh sì, perché da quanto emerso Queen Mary è praticamente tutta al naturale. Si è vociferato soltanto di qualche presunta punturina rivitalizzante sugli zigomi. Insomma, i suoi 58 anni portati splendidamente sono tutta farina del suo sacco e non certo merito di qualche chirurgo estetico. Dopotutto è nota la paura della presentatrice per la sala operatoria.

Maria De Filippi, non ci sono né ritocchini né chirurgia plastica

La clip che Striscia ha dedicato a Maria De Filippi è stata densa di ironia, grazie anche a un simpatico collage di stralci televisivi con Maurizio Costanzo, che ha rivestito il ruolo di commentatore inconsapevole. Dopodiché si è giunti al fatidico ‘scanner test’ che ha mostrato la ‘naturalezza’ estetica della pavese che non è la prima volta che finisce sotto la lente d’ingrandimento per la sua forma. Già è capitato diverse volte in passato: addirittura qualcuno l’aveva pure insultata, sostenendo che fosse palese che avesse fatto ricorso alla chirurgia plastica. La risposta della diretta interessata non era tardata ad arrivare: Maria, tramite la pagina di Amici (lei non ha alcun profilo social ufficiale), dichiarò che in realtà ciò che sembrava ‘pelle tirata’ era semplicemente del trucco. Non solo, chi fece delle insinuazioni circa i suoi zigomi si prese la seguente replica: “Il fatto è che sono un po’ ingrassata”.

Maria al lavoro su Temptation Island: fusione Vip e Nip, lo spiffero

Chiusa la stagione di Uomini e Donne, Maria sta lavorando alla nuova edizione di Temptation Island. Il reality non la vede schierata in pole position in video, ma è comunque frutto di una sua idea e soprattutto è prodotto dalla sua società. E notizia dell’ultima ora pare che alla fine, per via dell’emergenza sanitaria, quest’anno non si faranno due versioni, Vip e Nip, bensì soltanto una, in una sorta di fusione. Alla guida ci dovrebbe essere Filippo Bisciglia e non Alessia Marcuzzi.