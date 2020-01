Maria De Filippi: “Ci rimasi malissimo”, il ricordo sull’inizio della carriera

Amici, il rapporto di Maria De Filippi con i concorrenti durante e dopo il programma

Maria De Filippi ha sempre una parola di conforto e di incoraggiamento per i ragazzi di Amici: l’abbiamo vista spesso accorrere in loro aiuto durante i momenti di difficoltà, e le lettere di fine trasmissione le conosciamo tutti; come se non bastasse sappiamo anche, da telespettatori assidui quali siamo, che la conduttrice è solita mantenere i contatti con i ragazzi della scuola fino a creare delle vere e proprie amicizie: pensate soltanto al rapporto che lega lei, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Oggi Maria ha parlato proprio ai ragazzi di Amici 19 per confortarli dopo l’eliminazione di Michelangelo Vizzini che ha perso la sfida contro Francesca Sarasso.

Maria De Filippi consola Michelangelo Vizzini e cita Mahmood

Nessuno si aspettava che Michelangelo sarebbe stato preferito dal giudice esterno e forse nessuno lo sperava, visto che il cantante è sempre stato alto in classifica. Lui ha lasciato tutti con delle parole bellissime: “Quest’esperienza mi stava facendo crescere e mi ha fatto crescere. Davvero. Grazie”; poi è andato a salutare i suoi amici che lo hanno abbracciato e stresso a sé tra le lacrime. Proprio in questo momento è intervenuta Maria che vedendo piangere un po’ tutti, in particolar modo Michelangelo, ha spiegato che Amici non è la musica e che c’è stato anche chi ha perso in un talent show – ad esempio Mahmood – ma poi ha vinto Sanremo. E non è finita qui.

I ricordi di Maria: “Quando ho fatto la prima trasmissione ci rimasi malissimo”

Maria ha anche presentato a un certo punto la commissione dei dodici che lunedì darà dei voti a tutti i ragazzi per decretare i migliori. Prima di far entrare tutti è stata anche in questo caso di supporto alla classe ricordando gli inizi della sua carriera: confessioni a cui non sempre Maria si lascia andare. “Quando ho fatto la prima trasmissione televisiva – queste alcune delle sue parole sulle critiche che lesse – ci rimasi malissimo. Capisci che alcune critiche servono per imparare di più persino”. Una Maria inedita insomma che ha dato coraggio ai ragazzi, alle prese con delle prove davvero difficili. Ci è riuscita? Chissà; di certo è stato bello sentirle parlare apertamente delle sensazioni e delle emozioni degli inizi.