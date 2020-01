Anticipazioni Amici, gli eliminati e i migliori: cosa succederà la prossima settimana

Amici anticipazioni: il verdetto dei dodici commissari

La prossima settimana di Amici di Maria De Filippi sarà molto movimentata perché vedremo in diretta le reazioni di cantanti e ballerini alla nomina dei tre migliori per ogni categoria da parte della commissione dei dodici. Non si tratta di un traguardo banale perché, sebbene non sia stato ancora comunicato con certezza da nessuno, non possiamo escludere che il premio per chi riuscirà a restare il migliore possa essere proprio una tanto ambita maglia verde. Dite che esageriamo e che magari la produzione non vuole affidare un traguardo così importante a una gara interna? Forse avete ragione ma considerate che se dovessimo aspettare i professori difficilmente riusciremmo a vedere la classe formarsi prima dell’anno prossimo; serve per forza insomma qualche altro canale. Le anticipazioni su Amici comunque le abbiamo già grazie al Vicolo delle news.

Anticipazioni Amici: chi sono i migliori per la commissione

Ovviamente si esibiranno tutti e chi più chi meno riusciranno a fare una bella figura; la commissione è stata però chiamata a giudicare ed era normale che venissero esclusi in molti: a farcela sono stati Karina, Javier e Federico per il ballo, Nyv, Giulia e Devil A. per il canto. Difendere la propria posizione per alcuni non sarà difficile, visto che Javier, Federico e Nyv sono davvero bravi e stando a quanto visto avranno ben pochi problemi di accesso al Serale. Diverso il discorso per altri: Devil A, Karina e Giulia sono validi ma non è detto che vincano le sfide ad occhi chiusi. Questo sarà ciò che vedremo lunedì, probabilmente assieme ad altro: non è da escludere ad esempio che si riprenda la questione “Valentin” e che Rudy riparli con Gaia dopo la sconfitta di oggi.

News Amici, chi rischia e chi no prima del Serale

Riguardo al Serale abbiamo pochissimi dubbi su alcuni perché ormai siamo vicini, ed è difficile che i professori cambino idea: in particolare crediamo che ce la faranno sicuramente Federico, Javier e Talisa per il ballo, Giulia, Nyv e Skioffi per il canto. Gli altri sono stati varie volte criticati dagli insegnanti, quindi qualsiasi motivo potrebbe essere buono per metterne in discussione l’ammissione. Staremo a vedere a questo punto come si regoleranno le due commissioni. Restate con noi!