Maria De Filippi, retroscena di Sabrina Ferilli: “Si diverte a provocare”

Dopo il successo de L’Amore Strappato, Sabrina Ferilli torna in prima serata su Canale 5 con Svegliati Amore Mio. Una serie, che andrà in onda da mercoledì 17 marzo 2021, ancora più bella, che farà rumore su una vicenda contemporanea che interessa tante comunità che vivono e respirano l’inquinamento causato dalle acciaierie. Le polveri incidono sulla salute delle persone, soprattutto dei più piccoli. Sarà una storia che accende una luce su una situazione complessa, con la straziante problematica di dovere scegliere tra saluta e lavoro. Un film che unisce tante famiglie che vivono questo problema. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni Sabrina Ferilli su Svelati Amore Mio ha dichiarato che il personaggio che interpreta, Nanà, è una mamma in un nucleo familiare composto da tre persone. Lavora come dipendente in un piccolo negozio di parrucchiere e ha una vita normale. Quando la figlia dodicenne, Sara, si ammala di leucemia Nanà decide di reagire e di cominciare una battaglia contro l’acciaieria che ritiene resposonsabile della malattia.

Le scelte nei progetti professionali della Ferilli ricadono spesso su storie di interesse sociale e civile. Sul lavoro si è definita una vera e propria ed è sempre una responsabilità scegliere, un salto nel vuoto, e pensa sempre se al pubblico potrà interessare la tematica in questione proposta prima di buttarsi e accettare di interpretare un ruolo. Nella vita privata Sabrina FerilliMaria De Filippi. Sabrina Ferilli condivide con la padrona di casa di Uomini e Donne un rapporto davvero speciale:

“Ogni tanto si diverte a provocare. Lei è il mio Masaniello della tv. Non si ferma, è coraggiosa e ha una devozione al suo lavoro che è simile alla mia”

L’attrice, inoltre, ha ammesso di divertirsi tanto a Tu Si Que Vales; la De Filippi con lei è molto dispettosa e quello che si vede in televisione è spesso tutto ciò che succede dietro le quinte o negli spazi pubblicitari. In un’occasione Maria ha dichiarato che vorrebbe condurre il Festival di Sanremo con Sabrina Ferilli. La romana ha replicato: “Credo che abbia scherzato”

Sabrina Ferilli giudice del Serale di Amici 20? Il retroscena

Potrebbe fare il suo ritorno al Serale di Amici Sabrina Ferilli come giudice. Il suo nome si aggiunge alla lista dei papabili giudici insieme a quello di Stefano de Martino e Can Yaman. Maria De Filippi porterà la sua amica nella fase finale della Scuola più longeva d’Italia del piccolo schermo? Potrebbe essere un vero e proprio colpaccio: al pubblico piace molto il rapporto tra le due amiche che si divertono a provocarsi e a farsi scherzi. Lo scopriremo tra qualche giorno con la conferenza stampa del Serale di Amici.