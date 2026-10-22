Maria De Filippi resta umile, retroscena sulla spesa nel negozio della famiglia del Bangladesh

Maria De Filippi impeccabile anche nel quotidiano. La conduttrice pavese è stata paparazzata dal magazine Oggi tra le vie di Roma, nel quartiere Prati, in tenuta sportiva total white. “La forma fisica è invidiabile”, ha osservato il giornalista Alberto Dandolo nel commentare alcuni scatti in cui si vede ‘Queen Mary’ intenta a fare la spesa. Nonostante le possibilità economiche, Maria pare sia rimasta umile anche nelle scelte alimentari. E infatti è stata pizzicata fuori da un piccolo supermercato gestito da una famiglia originaria del Bangladesh, dopo aver acquistato un po’ di frutta. Successivamente si è diretta a fare colazione in un bar a poca distanza con Salvo Lo Presti e Fabio Ferrara, due dei suoi collaboratori più fidati.

Maria De Filippi, spesa e riunione con i suoi collaboratori: “Sono famiglia”

I tre avrebbero parlato di C’è Posta per Te, che tornerà in onda nel sabato sera di Canale 5 a inizio 2027. Ma la preparazione del people show è già iniziata, con la scelta delle storie e degli ospiti. Da sottolineare come De Filippi, nonostante il successo personale, abbia sempre sottolineato quanto per lei sia fondamentale il lavoro svolto con i suoi collaboratori, con i quali condivide un legame di profonda stima. Non a caso, ogni volta che si è parlato del tema, ha sempre specificato che i suoi autori sono per lei una sorta di seconda famiglia. Parole che fanno ben comprendere quali sia il modo di lavorare di De Filippi: è consapevole che davanti a sé, dietro la ‘corazza’ della professionalità, ci sono persone con le quali andare d’accordo e costruire un’intesa a trecentosessanta gradi.

Tutti gli impegni di Maria in Tv

Tra una spesa e una riunione, Maria, come avviene ormai da anni, sta lavorando su più fronti: è in onda con le puntate di Tù Sì Que Vales. Nel frattempo è iniziata la stagione di Amici e di Uomini e Donne, che nelle scorse ha avuto uno scossone inatteso: la tronista Giorgia Angeloni ha abbandonato il Trono a causa della morte di suo padre (non è chiaro se la 25enne riprenderà il percorso nel dating show oppure no). Infine, come già spiegato, De Filippi sta anche organizzando la nuova edizione di C’è Posta per Te. Senza dubbio non si annoia.