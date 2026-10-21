Dramma per la tronista Giorgia Angeloni, è morto il padre: la 25enne lascia Uomini e Donne

Grave lutto per Giorgia Angeloni, protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne: la ragazza ha deciso di sospendere temporaneamente la sua partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi dopo la morte di suo padre. A dare la notizia del decesso è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Nelle scorse ore le condizioni dell’uomo, che da tempo lotta contro il morbo di Parkinson, sono peggiorate. Per questo motivo la 25enne romana ha scelto di lasciare la sua avventura nel dating show di Canale 5. Secondo quanto raccontato da Venza, il genitore, proprio a causa dell’aggravarsi dello stato di salute, è scomparso. Resta ora da capire se Giorgia vorrà riprendere più avanti il Trono oppure se non fare ritorno in trasmissione.

Uomini e Donne: morto il padre della tronista Giorgia Angeloni

Quando è giunta a Uomini e Donne, Giorgia ha spiegato di vivere una situazione familiare complessa, a causa della malattia che aveva colpito suo papà, al quale era stato diagnosticato a soli 50 anni il morbo di Parkinson. Da quando l’uomo ha scoperto di essere malato, la figlia gli è sempre stata accanto. “Cerco di rendergli le giornate migliori, portandolo a fare una passeggiata o magari mangiando insieme un gelato”, aveva raccontato nel video di presentazione, sottolineando quanto fosse legata al genitore.

Dunque, nelle prossime puntate, Giorgia non la si vedrà più in video. Si ricorda inoltre che Uomini e Donne è un programma registrato e non in diretta. Per questo motivo, nella giornata di ieri, Angeloni era presente nella puntata dating show, nonostante avesse già preso la decisione di interrompere il suo percorso. In particolare la si è vista dare il benservito al corteggiatore Lory. La tronista ha spiegato che è stata delusa dall’atteggiamento del giovane durante la loro conoscenza.

Chi è Giorgia Angeloni

Giorgia Angeloni è nata a Roma nel 2001 e dopo le scuole superiori ha conseguito una laurea in psicologia. Attualmente sta proseguendo la sua formazione per ottenere una laurea magistrale in psicologia clinica. Durante la presentazione ai telespettatori di Uomini e Donne ha dichiarato qual è il suo prototipo di uomo ideale, rimarcando però di non volersi precludere alcuna conoscenza.