Giovanni Grazioso tronista ufficiale di Uomini e Donne, perché è stato scelto e le proteste

Giovanni Grazioso è un tronista di Uomini e Donne: l’annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio di giovedì 24 settembre, attraverso i canali ufficiali social del dating show di Maria De Filippi. Una notizia che non giunge come un fulmine a ciel sereno. Erano infatti giorni che circolava la voce che il giovane catanese, dopo l’esperienza a Temptation Island con Sabrina Soussi, fosse stato chiamato da “Queen Mary” per farsi corteggiare nella popolare trasmissione di Canale 5. Tuttavia, a un certo punto, alcuni presunti ben informati delle dinamiche di UeD hanno sostenuto che non gli sarebbe stato affidato il trono. Evidentemente si sono sbagliati.

Uomini e Donne, Giovanni Grazioso è il nuovo tronista

A Temptation Island Giovanni si è fatto notare per la sua tenerezza e per la sua semplicità. Molti telespettatori hanno tifato per lui. Non si può dire lo stesso dell’ex fidanzata Sabrina, che è stata travolta dalle critiche durante il suo percorso nel viaggio dei sentimenti. Alla fine del programma, i due giovani catanesi si sono lasciati. E non benissimo. Giovanni ha deciso di tagliare i ponti in modo netto con la ragazza, arrivando persino a bloccarla sia sui social sia su WhatsApp. In altre parole, ha optato per una scelta nettissima, chiudendo a ogni possibilità di riconciliazione. Ha ritenuto troppo gravi i comportamenti di Sabrina.

Adesso ha accettato l’offerta di Uomini e Donne di sedersi sul trono. E, in riferimento all’universo di Temptation Island, non sarà accompagnato da altri ‘reduci’ della stagione mandata in onda quest’estate. Infatti sono state smentite le voci che volevano tra i protagonisti di Uomini e Donne romani Cristian Mascolino o Soraya Sabetta. Non è detto che Maria De Filippi possa chiamarli a stagione in corso. Al momento, però, per quanto riguarda gli ex Temptation, avrà spazio soltanto Grazioso.

Perché è stato scelto Giovanni dalla redazione e le proteste sui social

Il magazine Chi ha spiegato che la proposta a Giovanni è stata fatta pervenire soltanto ora perché la squadra di autori che lavora a UeD ha voluto analizzare attentamente la situazione sentimentale del catanese. In particolare, si è voluto capire se la popolarità gli avesse fatto montare la testa. Dopo una riflessione puntuale, è arrivato il via libera: è stato ritenuto che Giovanni fosse rimasto umile.

Dopo l’annuncio, numerosi affezionati al dating show di Canale 5 hanno fatto piovere critiche sui social, sostenendo che Grazioso non abbia la stoffa per fare il tronista.