Anticipazioni Temptation Island, “ribaltone clamoroso” per Rosario e Alessandra: cos’è successo

Temptation Island è pronto a tornare con due appuntamenti su Canale 5. Sicuramente andrà in onda lunedì 7 settembre e, quasi certamente, il raddoppio sarà trasmesso esattamente dopo una settimana, cioè il 14 settembre. Filippo Bisciglia, intervistato dall’AdnKronos, ha anticipato che ci saranno “ribaltoni clamorosi”, lasciando intendere che durante l’estate alcune coppie che si erano lasciate hanno ricucito. Non ha però fatto alcun nome. Chi invece ha fatto spoiler è stato Lorenzo Pugnaloni. Il giornalista, esperto di dinamiche dei reality show di Mediaset, attraverso una storia Instagram, ha riferito che a gran sorpresa Rosario Monetti e Alessandra Ciociola si sono riconciliati.

Rosario Monetti e Alessandra Ciociola di Temptation Island: “Ritorno di fiamma”

“Colpo di scena allo speciale ‘Temptation Island e poi e poi’: Alessandra e Rosario sono tornati insieme. Come e perché? Eh, me lo domando pure io”, ha scritto Pugnaloni, dando per certo il ritorno di fiamma. I due giovani erano sbarcati nel reality per mettere alla prova la loro relazione. E fin da subito le cose non si sono messe bene. Monetti si è avvicinato pericolosamente alla tentatrice Giada, che si è poi scoperto essere una sua conoscenza. Tra l’altro la single era anche amica di Alessandra (la redazione di Temptation era intervenuta sulla questione, sottolineando che, durante i casting, non era al corrente che i tre già si conoscevano).

Alla fine del percorso nel programma, Rosario e Alessandra sono tornati a casa insieme. Tuttavia, a telecamere spente, si sono lasciati. Lei ha deciso di prendersi una pausa dopo una profonda riflessione. Si è così creduto che la relazione fosse definitivamente giunta al capolinea. E invece ecco il ribaltone inaspettato, almeno stando all’indiscrezione di Pugnaloni. E non dovrebbe essere il solo.

“Quest’anno per la prima volta ci sono stati dei ribaltoni, ribaltoni anche clamorosi in ‘e poi e poi’. E secondo me ce ne saranno anche nel giudizio delle persone a casa. Potrebbero ricredersi su 2-3 storie, potrebbero cambiare idea su alcune coppie”, ha anticipato Bisciglia. Non resta che attendere la messa in onda delle due nuove puntate del reality per vedere come si sono sviluppate le dinamiche dei concorrenti.

Perché Temptation Island torna in onda con due puntate speciali a settembre

Temptation Island, nell’edizione trasmessa nell’estate 2026 ha fatto registrare diversi record di ascolto. Basti pensare che l’ultima puntata del 29 luglio è stata vista da quasi 4,5 milioni di spettatori, con lo share che si è impennato al 35.5%. Numeri clamorosi per uno show estivo. Così Mediaset, saggiamente, ha pensato di sfruttare fino in fondo il successo del programma. Da qui l’idea di proporre due puntate speciali a settembre.