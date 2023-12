Maria De Filippi, regali compleanno: una “foresta pluviale” in casa

Lo scorso 5 dicembre, Maria De Filippi ha compiuto 62 anni. Com’è ormai noto, il 62esimo compleanno della conduttrice è iniziato molto presto, con una telefonata di Fiorello in diretta a “Viva Rai 2!“. Il comico non poteva perdere l’occasione di fare gli auguri alla donna più importante della televisione italiana e così ha sorpreso tutti mostrando dallo schermo la conduttrice appena sveglia al mattino presto. Ma quello è stato solamente il primo di una serie di auguri infiniti, social e non, che Maria ha ricevuto durante la giornata. Nell’ultimo numero di “Chi“, il giornale ha svelato maggiori dettagli di come la presentatrice ha trascorso quel giorno speciale.

Maria De Filippi tra fiori e auguri: la sorpresa di Berlusconi

Stando a quanto svelato dal settimanale, lo scorso 5 dicembre, Maria De Filippi è stata sorpresa da una visita inaspettata: Pier Silvio Berlusconi si è presentato direttamente agli studi Elios, dove la donna registra tutti i suoi programmi, per farle gli auguri di persona. Una visita veramente sorprendente quella da parte dell’amministratore delegato Mediaset, che ha viaggiato fino a Roma per mostrare il proprio affetto alla conduttrice. I due sono legati da anni da un rapporto lavorativo e di profonda stima e, dunque, Pier Silvio non è voluto mancare nel celebrare il giorno dedicato alla punta di diamante della sua azienda.

Ma, non è finita qui. Oltre ad essere stata inondata di affetto sui social (sebbene non abbia neanche un profilo personale ufficiale), Maria è stata invasa anche nella sua stessa casa. Difatti, sono stati tantissimi i fiori arrivati al suo indirizzo e la sua dimora è finita per diventare una “foresta pluviale”. Poi, come ogni compleanno, Maria non è mancata certamente a lavoro. E, ad aspettarla fuori casa, c’erano ovviamente tantissimi paparazzi. Tra l’altro, in un giorno così particolare, la donna è solita anche concedere gentilmente un po’ di tempo ai fotografi prima di recarsi in ufficio e iniziare le sue riunioni.

Ed è proprio nel suo ufficio romano che la De Filippi ha concesso uno scatto a Chi. La conduttrice appare serena mentre posa spontaneamente nei corridoi, sfoggiando un grande sorriso dopo la grande mole di affetto e amore ricevuta durante tutta la giornata.