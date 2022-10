Gli outfit della conduttrice non passano mai inosservato, oggi tutta in bianco ma non per tutti: marca e quanto costa

Il tailleur avorio di Maria De Filippi oggi ad Amici non poteva passare inosservato, e infatti non è passato inosservato. Appena ha messo piede nello studio e ha cominciato la puntata, Maria ha portato luce sul palco ed è anche merito dell’abito che ha scelto. Il colore è un avorio molto chiaro che tende al bianco, tant’è che sotto i riflettori dello studio è apparso come un tailleur bianco. Era comunque un colore chiaro che ha illuminato lei e non solo, insomma stava davvero molto bene. Come sempre è stata di ispirazione per tante donne che l’hanno ammirata oggi, gli outfit di Maria De Filippi piacciono sempre molto e anche oggi ha fatto centro.

Maria riesce a stupire anche quando sceglie un semplice jeans abbinato a una camicia particolare e di spicco. Poi ci sono quelle puntate in cui osa un po’ di più ed è successo oggi. Di che marca è il tailleur avorio indossato ad Amici? La firma indossata oggi è Alexander McQueen. Sia il blazer sia i pantaloni sono in crepe, come si legge nella descrizione del prodotto.

La giacca ha spalline imbottite e abbottonatura frontale a un solo bottone. Ci sono bottoni anche sul fondo manica e sul retro è presente un doppio spacco. La tasca sul petto è un tocco in più, ma non mancano le due tasche laterali. Il blazer è foderato, è un Made in Italy e la composizione è 52% viscosa, 48% acetato; l’interno è realizzato in 100% cupro. I pantaloni del tailleur di Maria ad Amici 22 ha una chiusura con gancio e zip a scomparsa. Due tasche laterali, una tasca posteriore ed è a fondo svasato. Anche questo è foderato ed è ovviamente Made in Italy. La composizione è uguale al blazer: 52% Viscosa, 48% Acetato

Il prezzo del tailleur di Maria De Filippi non di certo per tutti, bisogna ammetterlo. Il blazer è venduto al costo di 1590 euro, mentre il pantalone costa 690 euro. Insomma se volete portare a casa questo abbinamento firmato Alexander McQueen dovete tirar fuori ben 2280 euro. Non pochi. Maria ha abbinato il tailleur a una t-shirt bianca con disegno e degli stivaletti neri.