Maria De Filippi: quanto guadagna la regina di Mediaset?

Parlare di soldi, si sa, non è elegante. Ma è innegabile che in moltissimi siano interessati a conoscere il cachet dei personaggi televisivi più famosi, delle stars e di chi, di soldi, ne guadagna davvero tanti. I guadagni esorbitanti di calciatori, attori, attrici, presentatori e presentatrici ci ammaliano, perché a tutti piace sognare una vita senza restrizioni, dove i soldi sono la chiave che apre tutte le porte. Ma sono anche motivo di invidia, e la maggior parte di chi si intasca queste cifre astronomiche viene spesso attaccata dal pubblico. Perché, a loro giudizio, non sembra meritarle. E il più grande mistero dei misteri, in tema “cachet e guadagni”, è sicuramente uno: quello di Maria De Filippi, la regina di Mediaset.

Maria De Filippi è una professionista che non si è risparmiata né tanto meno adagiata nella sua carriera. È da più di 30 anni che conduce programmi televisivi di grandissimo successo, a parte qualche piccolo scivolone (Selfie – Le cose cambiano nel 2016-2017 o il lontano flop di Mission Impossible del 1998). I suoi programmi di punta C’è posta per te, Uomini e Donne ed Amici vanno tutti in onda da più di 20 anni con ascolti granitici. Stesso discorso per Tu sì que Vales, in onda ormai da 10 anni; non c’è dubbio che se c’è una persona nel mondo della televisione che meriti i soldi che guadagna sia proprio lei.

Che possano piacere o meno, i programmi di Maria De Filippi hanno una presa unica sul pubblico, che nessun altro in Italia è riuscito a replicare, sia per affetto e fidelizzazione ma anche per longevità. Trasmissioni che sono state in grado di rinnovarsi negli anni in perfetta armonia con il cambiamento dei tempi, risultando sempre cool e mai forzate, perfettamente adattate.

Quindi, sì, Maria De Filippi merita la quantità di soldi che guadagna… ma a quanto ammonta la cifra? L’unico modo per provare a farsi una vaga idea è analizzare i guadagni della sua società, la Fascino.

Maria De Filippi e la Fascino: ogni anno, da sola, guadagna circa 6 milioni di euro

La Fascino fu fondata nel 1982 dall’indimenticato Maurizio Costanzo, defunto marito di Maria De Filippi (ed iperattivo tra radio e tv fino agli ultimi suoi giorni). Dopo la sua scomparsa avvenuta il 24 febbraio 2023, le quote sono passate tutte in mano alla Maria nazionale. Il 50% dalla famosissima società di produzione, però, è controllata dalla Mediaset, azienda con la quale Maria collabora da decenni e alla quale fornisce, letteralmente, i programmi più seguiti. Di anno in anno la società acquisisce una crescita che oscilla tra il 10 e il 14%, e i risultati in costante aumento sono da imputare in gran parte solo a lei, a Maria De Filippi.

Attualmente gli utili del 50% della sua parte della Fascino toccano i 12 milioni di euro, e si stima che il patrimonio netto di Maria De Filippi possa attestarsi sui 40 milioni di euro. Per farvi capire meglio, è come se ogni anno guadagnasse una cifra pari a circa 6 milioni di euro!

Ecco qual è il guadagno di chi riesce ad entrare in connessione con milioni di persone da anni, grazie alla sua inedita conduzione tanto impostata e professionale quanto delicata ed empatica, che fa apparire ogni suo intervento credibile, adeguato ed intelligente.