Maria De Filippi punta Laura Chiatti per un nuovo show (ma lei rifiuta)

Maria De Filippi convoca Laura Chiatti, ma l’attrice rifiuta l’offerta

Quando Maria De Filippi chiama per prendere parte ad un nuovo show è difficile che qualcuno degli addetti ai lavori rifiuto l’invito. Ogni programma della moglie di Maurizio Costanzo finisce col diventare un successo e, per questo motivo, è raro che qualcuno (nel mondo della Tv) decida di non collaborare con lei quando ne ha l’occasione. Per ogni regola, tuttavia, esiste un’eccezione che – questa volta – ha il nome di Laura Chiatti. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, infatti, pare che Maria De Filippi abbia chiesto all’attrice di prendere parte ad un programma di punta prodotto dalla Fascino (società di produzione televisiva della conduttrice) ma che, di tuta risposta, abbia ricevuto un no da parte della Chiatti.

Laura Chiatti rifiuta la proposta di Maria De Filippi: i motivi che l’hanno spinta a non accettare il lavoro

I motivi che hanno spinto Laura Chiatti a rifiutare l’offerta, sempre stando a quando riportato da Oggi, sono prettamente professionali. Pare che l’attrice abbia già l’agenda piena e che, pertanto, non possa dedicarsi ad altro. Resta adesso da capire qual è il programma che Maria De Filippi aveva pensato di affidare alla moglie di Marco Bocci. Si tratta di un format nuovo? Probabile. Qualcosa, comunque, bolle in pentola e noi, per ora, per saperne di più non possiamo far altro che aspettare ulteriori indiscrezioni.

Temptation Island Vip ha una nuova conduttrice: Alessia Marcuzzi prende il posto di Simona Ventura

A proposito di conduttrici reclutate da Maria De Filippi, recentemente al suo team si è aggiunta anche Alessia Marcuzzi. Sarà lei a condurre la prossima edizione di Temptation Island Vip. Alessia, in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, ha dichiarato di essere elettrizzata solo all’idea. “Sono felicissima per questa avventura tuta nuova – ha affermato – sono una fan del programma, per questo sono ancora più contenta di vivere la trasmissione in prima persona”.