Maria De Filippi punta Elettra Lamborghini: l’indiscrezione

Elettra Lamborghini nel mirino di Maria De Filippi: un ruolo per lei ad Amici

Sono iniziati i lavori per definire il cast dei professionisti e dei professori che, presto, prenderanno parte al serale di Amici. Stando a quanto riportato stamattina dal settimanale Oggi, un nome starebbe iniziando a girare tra le persone che fanno capo a Maria De Filippi. Quale? Le ultime indiscrezioni vedrebbero la moglie di Maurizio Costanzo interessata al personaggio di Elettra Lamborghini. L’ereditiera è stata già ad Amici, perché invitata a parlare con i ragazzi e le ragazze del talent. L’argomento dell’incontro è stato principalmente uno: provare a spiegare agli allievi della scuola come trasformare una canzone in una hit. Adesso, però, Maria De Filippi avrebbe pensato per lei un altro ruolo.

Elettra Lamborghini rinuncia a The Voice per Amici? L’indiscrezione

Elettra Lamborghini, secondo voci sempre più insistenti, potrebbe presto prendere parte alla prossima edizione di The Voice of Italy. Nel programma Rai condotto da Simona Ventura lei sarebbe stata contattata per il ruolo di giudice. La sua presenza nello show, tuttavia, non è stata ancora confermata ufficialmente. A questo punto, dunque, c’è da chiedersi: la ricca ereditiera accetterà o finirà per cedere al corteggiamento di Maria De Filippi? Elettra Lamborghini potrebbe rinunciare al suo posto a The Voice per Amici? Il tempo, molto presto, darà una risposta a tutte queste domande.

The Voice of Italy, Simona Ventura presenta il programma e dichiara: “Grazie a Maria De Filippi”

Simona Ventura, in un’intervista pubblicata ieri nell’ultimo numero del settimanale Chi, ha parlato del rsuo itorno in Rai e delle aspettative che lei stessa ha riposto nel debutto a The Voice of Italy: “Diciamo che stiamo lavorando ad un cast che non faccia dormire sonni tranquilli. Ne vedremo delle belle” ha dichiarato. “Qui in Rai c’è un pezzo del mio cuore. Un cuore che sa dire grazie a Maria De Filippi per quello che ha fatto per me, che oggi torna a battere sul 2 e domani… chissà”.