Maria De Filippi nella veste di “psicologa con l’elmetto” ha portato a termine un’impresa su cui pochi avevano scommesso. A C’è posta per te ha accolto Mariella e suo figlio Salvatore che hanno voluto incontrare Alessandro, l’altro figlio della donna. Alessandro e mamma non si vedono da ben dieci anni, cioè da quando lei non è rincasata dal suo ex marito perché lui l’aveva minacciata dicendole che se avesse rimesso la faccia sotto il tetto coniugale avrebbe raccontato ai suoi figli di essere stato tradito. Alessandro, venuto a conoscenza dei fatti, non ha mai perdonato la madre anche se il padre non gli ha mai messo i bastoni tra le ruote per sentirla o vederla.

“Se penso a quello che ha fatto mia madre credo che lei abbia sbagliato, ma ho deciso di non rinunciare al rapporto con lei”, il pensiero di Salvatore per convincere il fratello a riallacciare il legame con Mariella. Alessandro ha subito alzato un muro, lasciando intendere che non avrebbe aperto comunque la busta. Così è cominciato il lavoro di ‘scavo’ di Maria De Filippi, in forma strepitosa. La conduttrice pavese ha provato a far intendere al giovane che la scelta di suo padre è stata voluta per mettere in cattiva luce la madre, che tra l’altro provava vergognava per il tradimento.

“Non l’ho mai visto con un’altra donna accanto”, ha detto con decisione Alessandro, quando Maria gli ha domandato se il padre in questi anni abbia avuto altre relazioni. “Adesso mi è indifferente (mia madre)”, ha aggiunto il giovane. Maria De Filippi lo ha posto in contraddizione: “Non ti è indifferente, perché se lei ti chiama tu non le rispondi e decidi di non risponderle. E poi guardi i suoi post sui social e perché non le parli?”. “Perché non ho voglia di parlare con lei”, la risposta di Alessandro

E ancora: “Non tolleravo il tradimento, come ha tradito mio padre ha tradito anche noi, andandosene senza spiegare niente. Noi dovevamo sapere”. La De Filippi in versione “psicologa da combattimento con l’elmetto” ha ragionato: “Papà dicendovi del tradimento metteva mamma in una situazione non bella, sei d’accordo? E se lei non lo amava più cosa doveva fare?”. Muro di Alessandro: “Lei sapeva che non tolleravo il tradimento”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

“Lo so che ti ho deluso per il modo in cui me ne sono andata – ha spiegato la madre al figlio deluso e arrabbiato -, sono stata una vigliacca, ho sbagliato e me ne sono resa conto, ma il rancore non fa bene alle persone, io lo so che mi ami. Ti chiedo solo di aprire la busta, di rispondermi magari se dovessi chiamarti, la nonna e il nonno ti aspettano, a pranzo. Non ti chiedo altro”.

Alessandro non ne ha voluto sapere, invitando Maria a chiudere la busta. La conduttrice si è quindi avventurata in un lungo discorso, tanto tenace quanto convincente:

“Questo discorso è il frutto di una rabbia che tuo padre non ha più, tanto che ora hanno un rapporto normale e festeggiano il compleanno insieme per fare in modo che ci sia anche tu. Lo dico per cercare di spiegarti che tuo padre è andato avanti, tu sentendoti tradito hai tolto l’opportunità a tua madre di volerti bene. E perché per un’impuntatura di quando avevi 15 anni devi toglierti una persona che ti vuole bene? Non puoi essere di coccio sulle stro***te, ti togli una nonna per tuo figlio, una donna che se stai male puoi chiamare. E quando starà male lei tu penserai perché non le ho risposto. Ma perché devi toglierti questo? Dieci anni di punizione? Una vita di punizione? Ma perché?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Il discorso ha fatto breccia nel muro alzato da Alessandro, sgretolandolo. Alla fine, convinto dalla De Filippi, il giovane ha aperto la busta e ha abbracciato la madre alla quale ha concesso di chiamarlo, ogni tanto. “Rispetterò i tuoi tempi”, si è affettata a dire la donna. Maria ha compiuto l’impresa, che caparbietà!