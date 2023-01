Storia tanto surreale quanto preoccupante quella in onda a C’è posta per te durante la puntata di sabato 28 gennaio. In studio si sono presentati Carmen e il marito Carmine. La donna ha chiesto di incontrare il padre Giuseppe, che si è risposato con Luana ed ha avuto altre due figlie, Martina di 21 anni e Giada di 16 anni. Giuseppe, alla sua terza figlia, ha tenuto nascosto per anni l’esistenza della sua primogenita Carmen. Surreale, si diceva. In studio l’uomo è sbarcato con la moglie Luana e con Martina: quello che si è visto e udito è stato un qualcosa di assolutamente strambo e a tratti triste. Maria De Filippi, a un certo punto, è diventata una ‘schiacciasassi’, mettendo Giuseppe innanzi alle proprie responsabilità. Ma si proceda con ordine.

“Sono una figlia clandestina”, ha esordito Carmen, che ha sostenuto che suo padre non la calcola in quanto avrebbe attenzioni solo per la famiglia creata con la seconda moglie. Sono seguite una serie di risposte farraginose e inconcludenti del padre e di Luana. Quest’ultima se l’è presa con Carmen in quanto non si è presentata al suo matrimonio. Peccato che Carmen all’epoca avesse 12 anni. Si ripete: tutto surreale. Finita qui? Assolutamente no: Carmen ha invitato alle sue nozze con Carmine il padre che ha partecipato all’evento. Luana invece non ha nemmeno risposto all’invito e ha litigato per tutto il giorno con il marito al telefono. Olé!

“Non sei mai riuscito a rendermi felice su questo punto. Sono nata da un matrimonio finito, ma sono figlia anche io. Vorrei passare con te un Natale, un compleanno… tutto. Ed è arrivato il momento in cui mi dimostri che mi vuoi bene quanto ne vuoi a Martina e Giada”. Questo lo sfogo di Carmen che poi ha parlato a Luana: “Tu non m’hai mai permesso di parlare con mio padre… Vorrei godermi anche io mio padre e le mie sorelle come è giusto che sia”.

A questo punto Maria ‘schiacciasassi’ ha preso in mano la situazione ed ha iniziato il ‘pressing’ su Giuseppe: “Luana e tu vi siete sentiti offesi da Carmen perché non è venuta al vostro matrimonio, ma vi potete sentire offesi da una ragazzina di dodici anni?“. Scroscianti applausi in studio e imbarazzo di Giuseppe e Luana. La conduttrice pavese ha poi messo ulteriormente all’angolo il padre: “Perché non hai detto dell’esistenza di Carmen alla tua terza figlia Giada? Ok, l’ha saputo, ma poco fa, non è un po’ tardi?” Altri applausi in studio, con Giuseppe che ha ammesso i propri errori: “Forse ho sbagliato qualche passaggio”. “Qualche?”, la replica esterrefatta di Maria.

Insomma, la De Filippi ha fatto capire all’uomo di aver avuto atteggiamenti sbagliati. Infatti ha continuato a pungolarlo: “Perché non ne hai parlato con tua moglie Luana di questo rapporto che hai con Carmen? Hai avuto paura? Perché ti barcameni tra tua moglie e tua figlia?”. Luana ha dichiarato che è stata Carmen a chiudersi, mentre Giuseppe ha accusato qualcun altro di aver manipolata la primogenita. “Un pugno più duro non l’ha avuto… Gliel’ho sempre detto”, ha chiosato Luana, pure lei contro il marito. Surreality!

“Sto macello…”, ha puntualizzato la De Filippi. Giuseppe: “L’ho creato io…”. “EH!”, altra stoccata di Maria che alla fine ha fatto ragionare tutti. Conclusione? Busta aperta, baci e abbracci!