Pare che Maria De Filippi potrebbe essere chiamata a deporre per il processo legato all’omicidio di Alessandra Matteuzzi a Bologna. La 56enne è stata uccisa lo scorso 23 agosto dal suo ex compagno, ovvero il calciatore Giovanni Padovani di 27 anni. Secondo quanto si legge sul Quotidiano Nazionale, l’avvocato del giocatore – Gabriele Bordoni – avrebbe chiesto alla Corte d’Assise si sentire al processo proprio la conduttrice di Uomini e Donne. Il processo prenderà inizio il prossimo 3 maggio 2023.

Ma per quale motivo verrà chiesto proprio a Maria di parlare per l’omicidio di Alessandra Matteuzzi? Si tratta di una strana notizia, visto che solitamente il nome di De Filippi viene associato ad altre situazioni, legate al mondo della televisione e dei suoi programmi. Ma, in effetti, tale richiesta arriva proprio da una situazione riguardante una sua trasmissione. Infatti, l’assistito del legale Bortoni – ovvero Giovanni Padovani – avrebbe avuto dei contatti con la direzione di Uomini e Donne.

E pare che questi contatti siano andati avanti fino al giorno in cui è avvenuto l’omicidio. Ma cosa c’entra comunque Maria De Filippi in tutto questo? Secondo quanto dichiarerebbe l’avvocato, il 23 agosto scorso Padovani avrebbe telefonato la redazione del programma. Il calciatore avrebbe, infatti, chiesto di poter prendere parte alle preselezioni della puntata del giorno successivo. Per l’avvocato si tratterebbe di un dettaglio molto importante per il processo.

Questi contatti, secondo il legale, sarebbero decisivi proprio per comprendere la premeditazione dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi. Pare che andrebbero a dimostrare che il calciatore non stesse pianificando il delitto, tanto che “stava facendo programmi per i giorni successivi”. Per questo motivo, secondo l’avvocato non c’era alcuna premeditazione da parte di Padovani sull’omicidio di Matteuzzi quella famosa sera del 23 agosto 2022.

Va precisato che non è ancora detto che la Corte d’Assise accetti “le teste d’eccezione”. Nel frattempo, l’avvocato Gabriele Bordoni avrebbe già richiesto un riscontro su questi contatti e sul loro contenuto avuti tra la redazione di Uomini e Donne e il suo assistito. Questo perché potrebbe lui stesso arrivare a escludere nella lista testi Maria De Filippi.

Dunque bisognerà attendere prima di scoprire se ci sarà effettivamente bisogno della presenza del volto ormai protagonista di Canale 5.