Maria De Filippi appare più giovane a Uomini e Donne: ecco perché

Maria De Filippi a Uomini e Donne appare più giovane: ecco il motivo

Maria De Filippi appare, nella prima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, più luminosa e radiosa. In particolare, il pubblico sui social fa notare che la nota conduttrice sembra addirittura più giovane in questa nuova stagione. Ci sono, infatti, dei particolari del look della De Filippi che portano a questo. Dunque, nessun ritocchino chirurgico nel viso di Maria, ma solo qualche particolare riguardante qualche piccola scelta. In particolare, si nota subito la sua acconciatura più sbarazzina. I capelli non sono più ordinati come gli anni passati, ma sono leggermente più scomposti del solito. Sembra di tornare un po’ indietro nel tempo. Infatti, ricordiamo che diversi anni fa la conduttrice aveva proprio qusto tipo di look. Ma ci sono anche altri particolari che è possibile notare in Maria. Dopo l’estate sembra proprio che la De Filippi abbia deciso di fare un piccolo cambiamento nel suo look, con cui è riuscita a colpire il pubblico.

I telespettatori non possono fare a meno di notare un cambiamento in Maria. Nessun ritocchino, ma il tutto sembra abbastanza naturale. Oltre alla capigliatura, a farla apparire più giovane ci pensa anche il colore della pelle. Infatti, la conduttrice appare ben abbronzata. Si tratta di un’abbronzatura molto luminosa che la porta appunto a sembrare con qualche anno in meno. Sappiamo bene che Maria De Filippi solitamente in estate si concede qualche vacanza al mare. La conduttrice ha approfittato, dunque, dei raggi del sole estivi. Intanto, il pubblico sembra sempre più colpito e tanti sono i complimenti che è possibile leggere sui social. Il suo ritorno è molto apprezzato dai telespettatori, da sempre affezionati ai suoi programmi.

Maria De Filippi torna più radiosa con Uomini e Donne: il pubblico felice

Il ritorno di Maria è scoppiettante sui social. Tutti pronti a scrivere complimente per lei. Intanto, la nuova edizione del noto programma riparte con il Trono Over. C’è chi è contento e c’è, invece, chi avrebbe voluto vedere subito il Trono Classico. Ma, intanto, riescono ancora ad animare lo studio volti come quello di Gemma Galgani e Ida Platano.