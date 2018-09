Gemma Galgani, la reazione di fronte all’abbandono di Giorgio

Gemma Galgani, la reazione per l’abbandono di Uomini e Donne di Giorgio Manetti

Giorgio Manetti ha ufficialmente lasciato Uomini e Donne e a comunicarlo a Gemma Galgani ci pensa Maria De Filippi. La conduttrice annuncia alla dama che il cavaliere ha deciso di lasciare il noto programma per vari motivi. In particolare, Giorgio ha preso questa decisione in quanto non si sentiva più capito in studio. Non sappiamo di preciso di chi parla, ma sicuramente abbiamo visto nella scorsa stagione molte persone contro di lui. Stiamo parlando soprattutto di Gianni Sperti, il quale non è più riuscito ad apprezzare il comportamento del Manetti. Più volte i due sono stati, infatti, protagonisti di forti discussioni in studio. Ma ora l’opinionista rivela che secondo lui, la scelta di lasciare il programma non è collegata con le sue critiche. Ma ecco che Maria chiede a Gemma cosa pensa dell’uscita di scena del cavaliere. Ovviamente la Galgani non ha potuto nascondere il suo dispiacere per l’abbandono di Giorgio.

La dama non vedrà più in studio il suo Manetti, almeno questo è ciò che si sa per ora. Il cavaliere ha deciso di non tornare, al contrario di Gemma, che è ancora alla ricerca dell’amore. La Galgani ammette di essere particolarmente dispiaciuta per l’uscita di scena di Giorgio. La dama rivela che è inutile negare o dire il contrario, in quanto ormai si sa che tra loro c’è stata una grande storia d’amore. Detto questo, però, Gemma ci tiene anche a dire che se questa scelta farà felice il Manetti lei è contenta così. Dunque, la dama continua la sua ricerca dell’amore, ma questa volta in studio non c’è il suo George. Si tratta, dunque, della fine della tormentata storia tra Gemma e Giorgio?

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne, ma Giorgio Manetti lascia

Sembra proprio che Gemma debba fare definitivamente a meno di Giorgio. La dama non è apparsa particolarmente scossa di fronte alla notizia dell’abbandono del Manetti. Infatti, già da tempo girava la notizia sulla sua uscita di scena. Maria De Filippi ha confermato che Giorgio non ha voluto prendere parte al programma durante questa nuova stagione. Intanto, Gemma sembra ripartire e a corteggiarla torna Marco.