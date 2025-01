“Maria De Filippi? Pare Dio sceso in terra”, parla un ex Temptation

“Maria De Filippi? Sembra Dio sceso in terra”. Parola di Lino Giuliano, il barbiere napoletano protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island in cui si è fatto notare per le liti con la fidanzata Alessia Pascarella (i due hanno lasciato il reality da single, salvo poi rimettersi assieme a telecamere spente). Lino, nelle scorse ore, tramite il box delle domande delle storie Instagram, ha conversato con alcuni suoi fan. Qualcuno gli ha domandato se avesse conosciuto di persona la conduttrice pavese. La risposta è stata sì. Inoltre è stata condita da un parere personale. Lino è evidentemente stato folgorato dal carisma e dall’acume di “Queen Mary”. Infatti ha parlato di lei con toni entusiastici, spiegando che non soltanto è una conduttrice fantastica, ma è anche una persona di spessore che vale la pena di ascoltare.

Lino Giuliano di Temptation Island stregato da Maria De Filippi

“Certo, la donna della mia vita”, ha esordito con tanto di emoji gaudenti e un cuoricino Lino quando gli è stato chiesto se avesse avuto l’occasione di parlare a quattr’occhi con la De Filippi. Poi si è fatto serio: “Oltre a essere top come conduttrice, è anche il top come persona. Mi ha sempre capito e l’ho sempre ascoltata perché quando parla ti spiega le cose che sembra Dio sceso in terra”. Dire che la padrona di casa di Uomini e Donne l’ha stregato è dire poco. D’altra parte Giuliano non è il primo (anzi è l’ultimo di una lunga serie) che mette in risalto la capacità comunicativa di Maria. Chiunque l’abbia conosciuta parla di una persona in grado di dare consigli saggi e di una donna con una capacità di ascolto fuori dal comune.

Lino Giuliano e Alessia Pascarella: dagli insulti al ritorno di fiamma

Per quel che invece riguarda la storia di Lino, dopo essere stato protagonista di liti durissime a Temptation e sui social con Alessia Pascarella, è tornato assieme alla ragazza. I due si erano lasciati proprio nel reality delle tentazioni. Lui fece una figura tutt’altro che indimenticabile, lei lo riempì di critiche, spesso sfociate in insulti e parolacce. Nonostante ciò i due hanno poi deciso di darsi una seconda chance. E vissero felici e contenti… Forse!