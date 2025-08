Maria De Filippi ‘oracolo’ ma Giulia Stabile gela tutti: “Non le chiedo consigli”

Giulia Stabile a ruota libera. La danzatrice e conduttrice di Tu sì que vales ha fatto tappa nel podcast di Alessandro Cattelan, ‘Supernova‘. Diversi i temi affrontati tra cui il suo rapporto con Maria De Filippi. Durante la conversazione, il padrone di casa ha chiesto alla ballerina alcune curiosità riguardanti le sue attività. A un certo punto le ha domandato se accetterebbe mai di ricoprire il ruolo di prof ad Amici. Non solo: Cattelan ha definito la collega pavese come una sorta di ‘oracolo‘ per tanti suoi ex allievi. Giulia ha replicato spiegando che, a differenza di altri talenti passati sotto l’ala protettrice di “Queen Mary”, evita di rivolgersi a lei per ricevere consigli personali.

Giulia Stabile e le rivelazioni su Maria De Filippi

“Se c’è Maria che chiede una cosa, io mi fido molto di lei”, ha raccontato la giovane danzatrice quando Cattelan le ha chiesto se eventualmente direbbe di sì se le venisse proposto un ruolo alla Alessandra Celentano. “Quindi – ha aggiunto – se un domani lei pensasse che è una cosa giusta per me, direi va bene, fidiamoci. Però non lo farei di mia spontanea volontà”. Cattelan ha poi ricordato di aver parlato con diversi ex allievi di Amici negli ultimi anni, scoprendo che molti di questi, quando devono prendere decisioni importanti riguardanti la loro vita, vanno a domandare consigli all'”oracolo” De Filippi. Non Giulia Stabile che ha dato una risposta che ha ‘gelato’ il conduttore.

“So che tanti cantanti lo fanno, ma io quella cosa non la faccio, cioè non le chiedo altre cose (personali, ndr)”, ha riferito la ballerina. Una scelta non dettata da supponenza o mancanza di fiducia in Maria, bensì dalla volontà di non pesare su di lei: “Perché non lo faccio? Non le voglio rompere le scatole”.

Il bullismo

Nel corso dell’intervista, è stato anche toccato il tema delicato del bullismo. “Ho subito il bullismo quando ero piccola, per tre anni, ma l’ho sempre vissuto come “se è successo, il difetto ce l’ho io”. Ora è cambiato, per fortuna. Ad Amici pensavo di averlo superato, ma lo nascondevo perché mi vergognavo”, ha dichiarato Giulia che ha poi rivelato che la redazione del talent show, dopo una sua confidenza sull’argomento a un professionista, tentò di convincerla a parlarne pubblicamente per essere d’aiuto ad altri giovani nella sua stessa situazione:

“Ero sicura di essere serena, invece no. Ne parlai con uno dei professionisti e lì si aprì il vaso di Pandora. Ad Amici mi dissero che se questa cosa fosse uscita, avrei potuto aiutare i ragazzi che vivono questa cosa. Decisi di parlarne”.

Ad Amici ha anche avuto a che fare con il suo primo attacco di panico: “Durante gli attacchi di panico mi sento morire, sento reazioni fortissime, mi tremano le gengive. Una volta ho avuto un attacco prima di una puntata di Amici, subito dopo dovevo girare un video per uno sponsor”. In quel caso fu aiutata dalle persone che lavorano nel programma. Spazio poi a un’altra confessione: “Se riesco a trattenere il pianto, anche se succede quasi mai, comincio ad angosciarmi e non riesco a fermarmi”.

Lo sfogo dopo l’intervista concessa ad Alessandro Cattelan a Supernova

Dopo la messa in onda della sua intervista a ‘Supernova’, la danzatrice ha scritto una storia Instagram in cui si è sfogata, consigliando ai followers a riconoscerla non solo come “persona che porta belle energie”. “Ho le mie ferite, alcune aperte, altre che si sono rimarginate”, ha sottolineato.