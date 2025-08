Giulia Stabile, primo pensiero su De Filippi: “Non le piaccio”, perché

Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, è stata recentemente ospite al podcast condotto da Alessia Lanza, Mille Pare. Nel corso della sua intervista, la ballerina ha parlato della sua esperienza nel programma, rivelando anche di aver sostenuto il provino più di una volta. Stabile ha anche svelato quale sia stato il suo primo pensiero su Maria, ammettendo che inizialmente era convinta di non piacere alla conduttrice e spiegando il motivo di tale paura.

Giulia Stabile è stata una delle vincitrici di Amici di Maria De Filippi. La ballerina ha partecipato alla ventesima edizione del talent show di Canale 5, aggiudicandosi la vittoria. Della sua esperienza all’interno del programma ha parlato in una recente intervista a Mille Pare, il podcast condotto da Alessia Lanza. La danzatrice ha ripercorso tutta la sua carriera, raccontando di aver iniziato a ballare fin da piccola e spiegando i sacrifici fatti per la danza. In particolare ha raccontato di come si allenasse tutti i giorni tranne la domenica, dalle 15 alle 21. Giulia ha parlato anche della scuola e della sua esperienza ad Amici, rivelando qualche dettaglio inedito a riguardo.

In particolare Stabile ha svelato di aver sostenuto i provini più di una volta. Il primo anno ha affermato di sapere di non essere ancora all’altezza. L’anno successivo, invece, è andato meglio e la ballerina è riuscita ad entrare all’interno della scuola di Amici. Giulia ha parlato anche del suo rapporto con Maria De Filippi. In merito alla conduttrice, la danzatrice ha sottolineato come cerchi sempre di aiutare chi è in difficoltà. Ha poi rivelato cosa pensasse inizialmente di lei. La ballerina ha ammesso che in un primo momento era convinta di non piacere a De Filippi e che questa non le volesse bene.

Giulia ha svelato anche il motivo di tale paura. Nello specifico ha spiegato come il fatto che Maria parlasse più con i cantanti che con i ballerini l’avesse portata a pensare di non piacerle. Tuttavia, conoscendola, ha smesso di farsi paranoie a ha capito che le vuole bene. Stabile ha sottolineato come l’affetto sia ricambiato e come De Filippi tenda sempre a prendersi cura dei ragazzi e li aiuti a crescere.