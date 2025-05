Giulia Stabile su Maria: l’incredibile ingaggio a Tu si que vales deciso in un amen

Giulia Stabile a ruota libera durante la chiacchierata con Marcello Sacchetta al podcast “In Camerino”. La ballerina, ex vincitrice di Amici e oggi professionista della trasmissione di Canale 5 nonché co-conduttrice di Tu sì que vales, ha svelato alcuni inediti e interessanti aneddoti relativi alle sue esperienze televisive. Con Sacchetta ha un bellissimo rapporto di stima e amicizia. Infatti la conversazione è stata piacevole e spontanea. Quando lei era un’allieva ‘amiciana’, Sacchetta faceva parte del cast del talent show. Addirittura il danzatore fu presente al provino della Stabile per entrare ad Amici. E non fu affatto un provino da far finire nel dimenticatoio. Lui fu letteralmente stregato dalla ballerina e, immediatamente dopo la sua esibizione, manifestò a Maria tutto il suo piacevole stupore. Dal canto suo la De Filippi fece una domanda alquanto bizzarra alla ragazza che rimase basita. Solo dopo anni Giulia ha trovato il coraggio di chiedere alla conduttrice pavese perché le avesse posto quel quesito, ricevendo una replica assai banale.

Capitolo provino ad Amici. A ricordarlo è stato Sacchetta che lo ha definito “bellissimo”. Poco prima che lei si esibisse per tentare di entrare nel talent, Marcello le fece una breve intervista. “Io sono impazzito. Quando è partita la base musicale, boom! Sai, nell’intervista ad alcune domande non rispondevi o rispondevi con la risata. Ho detto “va bene, vai balla”. Poi è iniziata la base e ho iniziato a godere”. Sacchetta intuì in un amen che quella ragazza così impacciata, in pista si trasformava, dimostrando doti non comuni. “Lo ho detto anche a Maria subito: “Guarda questa ragazza, guarda quando parte la musica. Boom, è una bomba”.

La Stabile invece ha ricordato la prima domanda che le fece Maria quando la vide. Non una domanda di danza o sulla sua vita. “Mi ricordo la primissima domanda che mi fece Maria: “Quanto porti di piede?”. Giulia rimase sorpresa. Dopo anni, parlando con la De Filippi, le chiese perché le avesse rivolto un simile quesito. “Ho visto che hai il piede piccolo ed ero curiosa”, la replica banale di Maria. “Tra l’altro ho il 36 o il 37 che è proporzionato al mio corpo”, ha chiosato la ballerina sorridendo davanti a Sacchetta.

Spazio poi a come ottenne il ruolo di conduttrice di Tu sì que vales. Nessun provino stavolta. La decisione fu presa su due piedi dalla De Filippi. “Ho iniziato a fare il backstage di Tu sì que vales, mi piaceva, parlavo con i concorrenti, li intervistavo. Poi arrivò Sadeck, un importante coreografo. E Maria disse: “C’è qua in giro Giulia per ballare?”. La ragazza danzò con Sadeck e alla fine della performance Maria chiosò: “Non ci sta male in questo studio”. Poco dopo Giulia fece una gag con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. “Maria – ha continuato la Stabile – si avvicina e mi dice: “Perché non ti metti tra Alessio e Belen?”. Stava iniziando la puntata e glielo ho detto. E lei: “Eh sì, quindi? Vai”. Così mi sono ritrovata a condurre”. Da allora Giulia è diventata una delle co-conduttrici del popolare talent show di Canale 5.