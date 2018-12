Maria De Filippi in vacanza sulla neve: inarrestabile pure a Natale (Foto inedite)

Maria De Filippi in montagna a sciare: Natale con Maurizio Costanzo e poi in vacanza con gli amici

Più passano gli anni e più Maria De Filippi diventa agile e atletica. Di essere una patita dello sport e di non riuscire per questo motivo a stare ferma, in fondo, la conduttrice di Uomini e Donne lo ha sempre detto ma, soprattutto, dimostrato. Quando non si divincola tra un programma televisivo e un altro, anche in vacanza, la moglie di Costanzo non rinuncia mai ad un po’ di sano movimento. Le ultime foto che la vedono protagonista, per esempio, sono state pubblicate dal settimanale Chi. Maria De Filippi, stando a quanto riportato, pare abbia scelto di andare a sciare insieme al fratello e ad alcuni amici a Courmayeur. Prima, però, ha passato il Natale in famiglia, insieme a Maurizio.

Maria De Filippi non si ferma neanche a Natale: le foto inedite della vacanza in montagna

Agile, veloce e decisamente in forma, così Maria De Filippi appare nelle foto inedite pubblicate nell’ultimo numero di Chi. Riuscire a distinguerla dalle persone che sono con lei (considerando la tuta da sci, gli occhiali, il cappello, la sciarpa etc.) riesce difficile. In uno scatto, tuttavia, Maria è stata immortalata proprio a viso scoperto, tant’è che una volta rimessa l’attrezzatura per sciare individuarla sulle piste non è stato un problema. La conduttrice Mediaset pare si sia voluta godere questa piccola pausa prima di tornare a pieno regime a lavoro all’anno nuovo. Il 2019? Maria De Filippi sembrerebbe avere in serbo diverse sorprese per il suo pubblico.

Maria De Filippi dietro le quinte di Temptation Island: tra sport, relax e lavoro

Non è la prima volta che Maria De Filippi viene fotografata dai paparazzi mentre è intenta a praticare sport. È successo anche quest’estate, proprio mentre stava lavorando a Temptation Island. Nel villaggio delle tentazioni, mentre le relazioni tra fidanzati e fidanzate si complicavano sempre di più, la moglie di Maurizio Costanzo si è concessa un po’ di meritato relax alternando sport, bagni in piscina e lunghe passeggiate a cavallo tra un impegno di lavoro e l’altro. (Per scorrere tutte le foto basta cliccare al seguente link).