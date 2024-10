Maria De Filippi ‘morbida’ a Tsqv: giacca originale, marca e prezzo

Maria De Filippi, per la puntata di Tu si que vales in onda su Canale 5 sabato 26 ottobre, si è affidata, per quel che riguarda l’abbigliamento, a uno dei suoi tanti e amati tailleur. Stavolta, però, il capo scelto è più originale di molti altri già sfoggiati. Opportuno rimarcare che ‘Queen Mary’, questo tipo di abito, solitamente ama indossarlo in tonalità monocolore. In questo frangente ha invece optato per una fantasia a scacchi bianchi e neri. Inoltre quasi sempre la conduttrice pavese abbina un blazer doppiopetto a dei pantaloni dal taglio classico a sigaretta. Non stavolta visto che ha messo una giacca con la chiusura con una sola fila di bottoni e dei calzoni morbidi e comodi, portati con delle sneakers.

Capitolo marca e prezzo. Il blazer è griffato Louis Vuitton. D’atra parte non è un mistero che Maria abbia un debole per le case di alta moda e praticamente sempre indossa capi che provengono da queste (altro suo pallino, ad esempio, sono gli abiti di Alexander McQueen). Naturalmente non si tratta di vestiti alla portata di tutti. La giacca a scacchi bianchi e neri quanto costa? La bellezza di 3700 euro, non proprio spicci.

Trattasi di un blazer realizzato in tweed a quadri oversize. I revers classici, la chiusura con bottone rifinito dalle iniziali di Louis Vuitton e le tre tasche fanno pensare ai modelli sartoriali da uomo, mentre il marchio applicato LV dà un pizzico di stile Bon Ton. L’abito, che ha in sé una fattura che rimanda al vintage, è impreziosito dalla fodera in seta con motivo Monogram.

Tsqv vs Ballando con le Stelle: guerra degli ascolti, chi sta vincendo

Il 26 ottobre è andata in onda la quinta sfida tra Tu si que vales e Ballando con le Stelle 2024, per quel che riguarda gli ascolti televisivi. Chi è in vantaggio? Decisamente la corazzata di Maria De Filippi che, nei precedenti quattro scontri, ha trionfato per tre vole su quella della collega e rivale Milly Carlucci. Quest’ultima è riuscita a imporsi solamente nella prima battaglia, quella in onda sabato 28 settembre.