Maria De Filippi e Milly Carlucci, pace grazie alla Lucarelli: ultimi gossip

Maria De Filippi e Milly Carlucci: tra le due conduttrici è tornato il sereno e si deve ringraziare soltanto Selvaggia Lucarelli

Avevano fatto scalpore le dichiarazioni di Maria De Filippi sull’ormai famosa telefonata con Milly Carlucci. Tra le due conduttrici che si sfidano ogni sabato sera, rispettivamente con Ballando con le stelle e il talent Amici, è tornato il sereno. Le polemiche dell’ultimo periodo hanno avuto uno stop, come rivelava il settimanale Oggi. La telefonata di pace è avvenuta e le due hanno anche deciso di realizzare un collegamento in diretta a reti unificate tra Rai e Mediaset, che porrà fine ai gossip e ai chiacchiericci che le hanno interessante. Complice di questa serenità ritrovata sembrerebbe essere Selvaggia Lucarelli. L’opinionista, conosciuta per il suo temperamento bomba, è giudice a Ballando e secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe proprio lei il motivo per cui Milly e Maria hanno fatto pace dopo una guerra fredda durata anni ed anni.

Maria De Filippi e Milly Carlucci: cosa si cela dietro la tregua

L’ultimo gossip sul rapporto che intercorre tre Maria De Filippi e Milly Carlucci viene lanciato di nuovo dal settimanale Oggi. Secondo quanto riporta: “Le due storiche avversarie si sono chiarite in una lunga telefonata favorita dalla mediazione di Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le stelle“. Cosa ci riserverà questa tregua? Oltre che nell’attesissimo collegamento tv, potremmo mai vederle insieme nello stesso show o sullo stesso palco?

Ballando e Amici: la guerra a colpi di share e tutte le polemiche dei programmi

Sono i programmi cult di Rai e Mediaset. Amici e Ballando con le stelle stanno riscuotendo un grande successo ma gli ascolti del sabato sera stanno premiando la gara di ballo della Carlucci. Entrambe le trasmissioni, comunque, fanno parlare molto. Polemiche, accuse e frecciatine non mancano. Protagonisti indiscussi sono Loredana Bertè (giudice di Amici) e Suor Cristina, la cui partecipazione a Ballando non sta convincendo molto, soprattutto dopo la notizia che la sta interessando.