Maria De Filippi e Milly Carlucci: la telefonata è arrivata

Archiviate le polemiche delle ultime settimane, Milly Carlucci e Maria De Filippi si sono finalmente sentite telefonicamente. A rivelarlo è il settimanale Oggi, che riporta che le due si sono concesse una tregua dopo la guerra fredda degli anni precedenti. Guerra, va chiarito, legata ai due programmi concorrenti: Amici di Maria De Filippi e Ballando con le Stelle. Secondo indiscrezioni raccolte dietro le quinte dei format Rai e Mediaset pare che Milly e Maria abbiano deciso di fare un collegamento a reti unificate in uno dei prossimi sabato sera. Una sorta di pace per sancire le varie incomprensioni che si sono susseguite nel corso del tempo. Ma, molto probabilmente, anche una mossa mediatica per attirare attenzione su entrambe le trasmissioni, che sono iniziate in contemporanea lo scorso 30 marzo…

Il gossip sulla telefonata tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

“Milly Carlucci e Maria De Filippi hanno sancito una tregua dopo una guerra fredda durata anni. Si dice che le due prime donne si siano telefonate e che abbiano deciso di fare un collegamento in diretta a reti unificate in uno dei prossimi sabato sera. Vero armistizio o furba strategia mediatica?”, si legge sull’ultimo numero della rivista Oggi.

Maria De Filippi non sarà ballerina per una notte a Ballando

Dunque Maria e Milly hanno optato per un semplice collegamento tra Amici e Ballando con le Stelle. La Carlucci aveva invitato la De Filippi a svolgere il ruolo di ballerina per una notte ma dato l’impegno in diretta nel talent show di Canale 5 la proposta è praticamente inattuabile.