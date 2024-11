Maria De Filippi, marca camicia ad Amici: il prezzo è da urlo

Maria De Filippi ha stupito il pubblico con un look elegante nella puntata del pomeridiano di Amici andata in onda domenica, 10 novembre, su Canale 5. Nelle ultime settimane, la conduttrice aveva preferito uno stile casual e comodo, spesso scegliendo maglioni, jeans e le sue inseparabili sneakers, che sembravano essere diventate ormai un elemento immancabile delle sue mise. Questa volta, però, ha deciso di cambiare registro, optando per un outfit più sofisticato: ha lasciato da parte le scarpe sportive per un indossare un paio di tacchi. A spiccare, però, è stata la camicia brillante che ha subito catturato l’attenzione degli spettatori, rendendo il suo look ancora più chic.

Maria De Filippi glamour ad Amici: i dettagli del look

Nella settima puntata della 24esima edizione di Amici, Maria De Filippi ha scelto un look d’effetto, indossando una camicia nera decorata con ampi pois dorati, realizzata in tessuto lurex. Questo capo è firmato dalla celebre casa di moda francese Saint Laurent, è uno dei preferiti della conduttrice e appartiene a una passata collezione maschile del marchio.

Stando a quanto riportato da Fanpage, il prezzo della camicia non è alla portata di tutti: sui siti di e-commerce dedicati al lusso vintage, infatti, il capo viene venduto a 890 euro. Un costo decisamente alto, tipico delle creazioni di Saint Laurent, che riflette un lusso riservato a pochi e che equivale quasi a due mensilità d’affitto per molti.

Per completare il suo look, Maria ha poi optato per un paio di pantaloni di pelle total black, con un taglio dritto che avvolge la figura in modo morbido. Come accennato precedentemente, la presentatrice è tornata a sfoggiare i tacchi, scegliendo questa volta degli eleganti stivaletti in pelle nera a tacco largo, da abbinare ai pantaloni. Insomma, uno stile glamour perfetto, che si adatta perfettamente all’atmosfera autunnale.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda l’hairstyle: Maria si è presentata con i capelli sciolti, leggermente ondulati, abbinati ad un trucco naturale e delicato. Di puntata in puntata, De Filippi continua a sorprendere, rinnovando spesso i suoi look e scegliendo di sperimentare con diversi mood, mostrando versatilità anche nella moda.