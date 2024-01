Maria De Filippi, “mangi?” Domanda secca: reazione e quanto pesa

Curioso siparietto a C’è posta per te, nella prima puntata della nuova stagione del celebre people show di Canale Cinque. Protagonisti della gag improvvisata e fortuita Maria De Filippi e Rosa, madre di Luana. Dal 2022 mamma e figlia non si rivolgono la parola in quanto la prima, dopo essere stata messa al corrente che la ragazza aveva iniziato una relazione con un’altra donna, è andata fuori di sé, rifiutandosi di accettare il rapporto sentimentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

A un certo punto la conduttrice pavese si è seduta al fianco di Rosa, cercando di convincerla ad aprire la busta e a comprendere la figlia. La madre, in uno scatto di ilarità e a bruciapelo, ha domandato alla padrona di casa di C’è posta per te quanto pesa. Maria non si è affatto scomposta e anzi ha detto di non aver alcun problema a dichiarare il suo peso.

“Scusa Maria, ma tu mangi?”, ha domandato Rosa. “Sì, mangio”, la risposta sorridente della conduttrice che ha poi ribadito: “Mangio, mangio”. “Ho fatto la battuta”, ha sussurrato la madre di Luana. La De Filippi ha rilanciato: “Vuoi sapere quanto peso?”. “No no, non diciamolo”. Maria ha quindi detto di non aver alcun tipo di problema a rivelare l’informazione: “Possiamo anche dirlo, chi se ne frega”. “No no”, ha controbattuto Rosa, tra le risate del pubblico. Giù il sipario.

Quanto pesa Maria De Filippi e quanto è alta

Alla fine la conduttrice lombarda non ha rivelato il suo peso durante la prima puntata di C’è posta per te. Possiamo però renderlo noto noi. La De Filippi è alta 1,68 cm e pesa tra i 52 e i 55 kg. Un peso forma perfetto per la sua altezza che le permette infatti di sfoderare un fisico invidiabile.

Come è noto Maria da sempre cura il proprio corpo in modo impeccabile, facendo una vita sana e priva di eccessi. Inoltre è una sportiva a cui piace sperimentare. In tempi non sospetti è stata avvistata a Roma su un campo da padel, lo sport del momento.