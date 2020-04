Maria De Filippi, Linus replica alla frecciatina su Gaia a Radio Deejay

Maria De Filippi lancia una frecciatina a Linus durante il Serale di Amici, oggi arriva la replica

Durante una puntata del Serale di Amici, Maria De Filippi ha lanciato una frecciatina a Radio Deejay, guidata da Linus. La conduttrice si stava complimentando con Gaia Gozzi per il successo di Chega, che ormai veniva passata in più radio e non solo in quella che collabora con Amici di Maria De Filippi. Un successo per Chega consolidato da vendite e ascolti su iTunes oltre che dalla vittoria della concorrente nel talent show. Per Gaia è stata una grande rivincita e oggi è arrivato anche il momento di farsi conoscere dagli ascoltatori di Radio Deejay, durante la trasmissione radiofonica condotta da Linus e Nicola Savino.

Gaia su Radio Deejay, Linus trasmette Chega e replica alla frecciatina di Maria De Filippi

Stamattina a Deejay Chiama Italia abbiamo ascoltato Chega. Subito dopo la fine della canzone, Linus ha ricordato di averla già conosciuta dopo X Factor e poi è passato a Maria De Filippi. Il conduttore radiofonico ha proprio fatto ascoltare il momento in cui Maria rivolgendosi a Rudy Zerbi ha esclamato: “Mentre Linus… Eh Rudy? È ostico Linus!”. Queste le parole dopo aver nominato più radio che avevano trasmesso Chega di Gaia. Si è rivolta a Rudy perché anche lui è uno speaker di Radio Deejay. E stamattina Linus ha spiegato perché sulla sua radio il momento di ascoltare Chega è arrivato in ritardo rispetto ad altre radio. Tra ironia e sincerità, Linus ha detto: “Maria per noi questa è una ufficializzazione! Le altre radio possono permettersi di mandare di tutto. Noi mettiamo poche canzoni perché parliamo tanto e quando passano sono certificate”.

Radio Deejay, i complimenti di Linus e Nicola Savino a Gaia Gozzi

Gli affezionati di Deejay Chiama Italia sanno bene che se una canzone viene trasmessa durante le due ore di Linus, dove le canzoni vengono davvero tanto selezionate e filtrate, vuol dire tanto. E poi Linus non è di certo uno qualsiasi, ecco. Gaia ha raggiunto anche Radio Deejay quindi, portando a casa i complimenti di Nicola Savino sulla canzone e pure quelli di Linus. “Poi lei è anche molto carina, brava”, ha aggiunto infine il direttore artistico di Radio Deejay.