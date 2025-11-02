Maria De Filippi, lezione d’umiltà a Amici: scuse a Gard, “mi sento una ca**a”

I migliori sono tali non perché non sbagliano mai, ma perché, quando commettono degli errori, se ne rendono conto, lo ammettono, domandano scusa e poi cercano di non ricadere nei medesimi scivoloni. Maria De Filippi fa parte della ‘categoria’, se così la si può chiamare, dei ‘migliori’. Nel corso della puntata di Amici in onda domenica 2 novembre, la conduttrice pavese ha fatto mea culpa nei confronti del giovane allievo Gard (team Anna Pettinelli), dopo aver affibbiato al ragazzo un “cicciottello” nelle scorse puntate. De Filippi, avendo ragionato sul caso e sulle critiche ricevute, è arrivata alla conclusione di essere stata fuori luogo. Da qui le scuse davanti a milioni di spettatori.

Amici 25, Maria De Filippi chiede scusa al giovane Gard

Come si è arrivati alle scuse di ‘Queen Mary’? In studio si è esibita Paola. A giudicare l’esibizione della ragazza è stata Samanta Togni. A un certo punto De Filippi ha spiegato all’ex volto di Ballando con le Stelle che la giovane è tra le ultime allieve sbarcate nella scuola. La conduttrice ha poi rivelato un aneddoto su Paola, dicendo di sapere che è stata informata sul fatto che non si piaccia molto. L’allieva, con gli occhi umidi, era sull’orlo del pianto. Maria, avendo compreso di aver toccato un tasto dolente, ha subito cercato di tranquillizzare la ballerina. “Ti prego non piangere, scusami”, ha scandito la padrona di casa di Amici.

‘Queen Mary’ ha poi preso la palla al balzo per porgere le sue personali scuse a Gard per il “cicciottello” di qualche puntata fa. “Devi scusarmi, ho fatto una figuraccia, ora mi sento in colpa… Ora ogni volta che ti vedo sul tapis roulant mi sento una ca**a e mi sento in colpa, scusami davvero”, ha dichiarato De Filippi con tono spontaneo. Gard ha sorriso e ha confidato alla conduttrice di aver smaltito qualche chilo e che sta lavorando sodo per mettersi in forma smagliante.

Da sottolineare che De Filippi, quando definì Gard “cicciottello”, non lo fece con cattiveria, tantomeno con malignità. Le scuse sono arrivate perché la conduttrice ha compreso che per il giovane la questione peso è un tema delicato. Evidentemente non aveva pienamente afferrato tale concetto inizialmente. Resasi conto di aver leggermente peccato di sensibilità, subito ha fatto mea culpa.