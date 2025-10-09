Amici, due ex allieve si sono fidanzate: fuori scoppia l’amore

Scoppia l’amore tra due ex allieve di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Elisabetta Ivankovich e Flaza. Ebbene sì, a quanto pare le due cantanti avrebbero iniziato una relazione amorosa, ma solo fuori dal talent show di Canale 5. Infatti, non si tratta di un amore che è nato all’interno della famosa Scuola, come solitamente accade. Sono diverse le coppie che si formano all’interno della Casetta tra i ragazzi, anche se alla fine la maggior parte giungono al capolinea una volta usciti fuori.

Al contrario, Flaza ed Elisabetta non si sono innamorate dentro la Scuola, bensì fuori e la loro relazione è attualmente in piedi. Dopo la love story nata tra Antonia e Senza Cri, ecco che altre due allieve possono dire di aver trovato l’amore grazie a questa Scuola. Solo nella passata registrazione della nuova edizione di Amici, è uscito fuori che potrebbe già essere nata un’altra coppia nella Casetta.

Ma tornando a Elisabetta e Flaza, hanno partecipato alla 21esima edizione del programma di Maria De Filippi. Entrambe non hanno avuto vita lunga all’interno del talent show, tanto che non sono approdate al Serale. Mentre la Ivankovich faceva parte della squadra di Anna Pettinelli ed è stata eliminata durante la sfida contro Ale, Flaza è uscita una settimana dopo, eliminata da Lorella Cuccarini, la sua insegnante.

Quest’ultima aveva preso questa decisione dopo averla vista più volte non rispettare le varie regole del programma. Va anche ricordato che Elisabetta aveva partecipato anche all’edizione precedente. Anche durante quella esperienza, non è stata portata nella fase del Serale. Per questo, quella che era la sua insegnante, ovvero Arisa, le aveva assicurato che l’anno successivo avrebbe avuto un’altra possibilità. E così è stato, anche se questa opportunità non è stata poi così fortunata.

Entrambe, purtroppo, una volta catapultate fuori dalla trasmissione di Canale 5 non si sono fatte notare come cantanti. Allo stesso tempo, Flazia ed Elisabetta hanno continuato a essere molto attive su TikTok, dove appunto, come riporta Biccy, hanno reso nota la loro relazione amorosa, dichiarando il proprio amore. I fan sono felici di vederle insieme. Non è chiaro se questa relazione sia nata subito dopo la loro esperienza ad Amici. Ciò che è certo è che attualmente sono una coppia.