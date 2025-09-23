Maria De Filippi, le foto inedite e le reazioni cattive: “In che condizioni!

È lei o non è lei? Certo che è lei” direbbe Ezio Greggio. Maria De Filippi è stata ‘braccata’ da un fan di nome Daniele. L’uomo in questione l’ha intercettata struccata, riuscendo a carpire delle foto con lei, fatto alquanto raro visto che la vedova di Maurizio Costanzo spesso riesce a mantenere assoluta privacy quando lascia gli studi televisivi. Non stavolta. Mistero anche su come Daniele sia riuscito a convincerla a farsi fotografare. Su TikTok, social su cui ha diffuso gli scatti con la conduttrice pavese, a chi gli ha domandato come abbia fatto a realizzare delle istantanee con la regina di Mediaset, ha risposto che l’ha fermata in un momento in cui proprio non avrebbe potuto dirgli di no.

Maria De Filippi e la foto con il fan senza trucco

Le foto, non appena sono state pubblicate su TikTok, hanno catturato l’attenzione di migliaia di utenti. Tantissimi coloro che hanno notato come il viso della conduttrice, senza trucco, cambi in modo evidente rispetto a come il pubblico è abituato a vederlo in tv. Non a caso, gli scatti in questione hanno generato una miriade di ironie. Alcune alquanto cattivelle. Diversi infatti sono stati i commenti impietosi. “In che condizioni”, ha chiosato una donna di nome Vittoria. “Non è lei”, ha ironizzato un’altra fan. Si sono poi sprecati i paragoni. C’è chi l’ha paragonata a Elton John, chi a Enzo Paolo Turchi, chi a Nino D’Angelo e chi a Gianna Nannini in versione bionda.

Addirittura qualcuno ha scritto di credere seriamente che la donna in questione non sia Maria De Filippi “non perché è struccata, ma perché non rispecchia alcuni lineamenti”. E ancora, qualcuno ha sostenuto che “i truccatori sono degli artisti strepitosi”, lasciando intendere che coloro che abilmente maneggiano trucco e parrucco sono in grado di fare miracoli. “Ecco perché io non incontro mai nessuno a Milano …. NON LI RICONOSCO”, un altro commento denso di ironia e sarcasmo.

Non sono nemmeno mancate le persone che hanno difeso la De Filippi, affermando che un po’ tutti, se presi in un momento della giornata in cui non si è particolarmente curati, possono risultare piuttosto ‘sbattuti’.

Daniel colui che ha postato le foto, non ha reso noto a quando risalgono gli scatti. Tutto fa pensare che comunque siano piuttosto recenti. Non si sa nemmeno dove siano stati realizzati. Probabilmente in strada a Roma. Rimane il mistero su come il fan sia riuscito a convincere ‘Queen Mary’ a ‘posare’. “Lei non fa foto con nessuno, è stata presa in un momento che non mi poteva dire di no”, ha spiegato Daniele a chi ha sottolineato che solitamente la conduttrice pavese non si lascia immortalare facilmente.